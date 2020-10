Facebook Dating Italia: recensione completa su come funziona. Opinioni, Pareri e Alternative per l’anti Tinder!

Ebbene si, è giunto il giorno di scrivere una bella recensione su Facebook Dating!

Questa sarà sicuramente una recensione diversa dalle altre sia perchè non parliamo di un app di dating come tante e sia perchè si tratta di un prodotto di Zuckerberg ovvero un prodotto in perenne evoluzione.

Pertanto mi immagino già che dovrò aggiornare questa recensione un bel po' di volte ma fa niente, inconvenienti del mestiere di recensore. Spero alla fine di realizzare un capolavoro di recensione come sempre!

Iniziamo col dire che Facebook dating è un servizio di dating di FB annunciato nel maggio del 2018 nella conferenza degli sviluppatori F8 per poi essere reso disponibile inizialmente in Colombia nel Settembre (sempre del 2018) e poi da lì a poco venne portato in ben 20 altri paesi tra cui Canada, Argentina, Cina, Thailandia, Filippine e Stati Uniti!

Prima di giungere da noi in Italia si dice che nelle nazioni menzionate sopra Facebook Dating sia andato alla grande producendo oltre 1.5 miliardi di compatibilità tra gli utenti!

Il lancio in Italia e praticamente in tutta Europa era previsto per il giorno di San Valentino 2020 ma fu successivamente posticipato a causa di un ispezione della “Data Protection Commission” irlandese.

Realizzato nel campus Facebook di Menlo Park viene quindi lanciato ufficialmente in Italia ed in altri 30 paesi europei il 22 di Ottobre 2020!

Questo va a evidentemente a completare i piani di Mark Zuckerberg che in una email privata finita erroneamente in rete affermava che vi è un numero finito di meccaniche sociali che si possono inventare. Quando uno riesce a diventare il leader di settore per una meccanica specifica… è difficile per gli altri prendere il suo posto sul mercato senza vedersi costretti a fare qualcosa di nuovo o sostanzialmente diverso!

Per questa ragione Facebook ha sempre cercato di stare un passo avanti e di impedire che qualcuno diventasse leader di settore relativo ad una “meccanica social in particolare”. Ciò ha portato Zuckerberg ad acquistare prima Instagram e poi Whatsapp seguendo la sua oramai collaudata strategia di unificare le app per creare il social omnicomprensivo definitivo!

Alcuni si aspettavano pertanto anche l'acquisto di Tinder.. ma evidentemente Tinder, secondo il buon Mark, soddisfa un bisogno differente rispetto a quello che lui aveva in mente e pertanto Facebook, ha proceduto in maniera autonoma nella creazione del suo servizio per incontri romantici e galanti!

Molti cercano modi su come scaricare Facebook Dating e non riuscendo a trovare l'app sul Play Store di Google così come anche sull'Apple store per dispositivi iOS, si ritrovano confusi.

Ebbene per alcuni sarà una notizia sconcertante ma FB dating NON è un app quanto piuttosto un servizio.. e per tale ragione NON si può scaricare direttamente da nessuno store.

E' invece possibile scaricare l'app ufficiale di Facebook e vi troveremo Facebook dating al suo interno!

Ribadisco che Fb dating è una funzione all'interno dell'app di Facebook esattamente come lo sono “Marketplace” e “Watch”. Altra cosa importante da precisare è che, almeno per il momento, non è accessibile usando un pc fisso e nemmeno tramite browser del nostro dispositivo mobile.

Dovremo accedervi necessariamente tramite l'app ufficiale di Facebook o non potremo usare il servizio!

Per prima cosa ci toccherà attivare la funzione dating e questo è possibile cliccando su un tasto apposito che noteremo all'interno della app di Fb e che sarà presente solo se abbiamo almeno 18 anni.

Bastano due click per iniziare ma tranquilli perchè come ha spiegato Facebook, in un recente incontro con i giornalisti, è praticamente “impossibile attivarlo per sbaglio”!

Dopo aver attivato la funzione di Facebook dating per far si che il nostro profilo dating sia visibile agli altri utenti dovremo completare la registrazione andando a creare il nostro profilo.

La creazione di un profilo su Facebook dating è super rapida dato che si possono prendere informazioni e foto direttamente dalla propria pagina Facebook ma è fondamentale precisare che i due ambienti (ovvero il profilo fb ed il profilo Facebook Dating) restano totalmente separati per ragioni di privacy!

Non potremo cambiare ne la nostra età e ne il nostro nome che di fatto corrisponderanno a quelle specificate sul nostro profilo Facebook. Tutte le altre opzioni invece, come finanche la scelta del sesso, possono essere modificate.. ed in particolar modo potremo e dovremo modificare ne nostre “preferenze di match” in quanto ci permetteranno poi di incontrare effettivamente altri utenti che siano compatibili con noi e con i nostri interessi.

Aggiungo inoltre che Facebook di default userà la nostra posizione solo in fase di registrazione.

Dopo quel momento saremo noi a decidere se e quando Facebook Dating potrà usare nuovamente la nostra posizione fisica per facilitarci incontri dal vivo con utenti molto vicini a noi.

Importante notare che i vari utenti iscritti a Fb dating potranno solo leggere il nostro nome e non leggeranno il nostro cognome!

A parte questo sarà Facebook dating, tramite il suo algoritmo super segreto, a determinare gli utenti che siano effettivamente dei potenziali match per noi. Quindi ci mostrerà i profili di quegli utenti e noi dovremo esprimere la nostra opinione su ciascuno di essi.

Praticamente questa nuova funzione di Facebook utilizza il concetto dello swipe (che su alcuni siti viene chiamato “gioco degli incontri”) ma prova a farlo in un modo nuovo ed estremamente intelligente, forte del fatto che oramai FB è una piattaforma con tanti anni di vita e che nel frattempo, sebbene questo preoccupi giustamente qualcuno, abbia acquisito parecchie informazioni su ciascuno di noi e possa dunque usarle a nostro vantaggio.

Due sono le sezioni di principale interesse all'interno di Facebook Dating

Persone a cui piaci: qui possiamo vedere i profili delle persone che hanno espresso il loro interesse a conoscerci meglio. Corrispondenze: qui possiamo vedere i profili con cui abbiamo una corrispondenza/match (ovvero c'è stato uno scambio reciproco di interesse)

Facebook Dating è gratis? Quanto costa?

Parliamo di un servizio assolutamente gratuito!

Non a caso è stato lo stesso Facebook a dichiarare che il modello di business utilizzato da Facebook Dating è al 100% indiretto. Questo significa che non c'è alcun guadagno diretto per Facebook, nemmeno tramite pubblicità, e che tutti i possibili profitti arrivano a Fb in maniera indiretta.

E' chiaro, da questo punto di vista, che il signor Mark vuole proporre un servizio per incontri seri che sia davvero ultra competitivo sul mercato e che possa quindi sbaragliare la concorrenza delle varie app e siti di incontri attualmente presenti sul mercato nella stessa nicchia (vedi ad esempio Lovepedia, Be2 o Nirvam senza contare grandi nomi con milioni di utenti come Meetic o Parship).

Inoltre non dimentichiamoci che oramai tutte le app di Zuckerberg sono fortemente interconnesse tra loro quindi anche qualora Fb Dating rimanesse gratis per sempre, gli utenti possono essere monetizzati in altre forme (soprattutto attraverso la pubblicità) su Facebook, Instagram e magari in futuro anche su Whatsapp che per ora ha resistito e rimane senza pubblicità.

Presumibilmente però, quando tantissimi utenti si saranno registrati al servizio, Mark implementerà forme di monetizzazione diretta attraverso la pubblicità e magari anche offrendo un abbonamento premium di Facebook Dating, per ottenere poteri speciali in pieno stile Badoo ma sempre mantenendo un doveroso ritegno!

Dall'alto della mia umile esperienza, con oltre 10 anni spesi a recensire siti e app di dating, mi sembra chiaro che la filosofia che c'è dietro Facebook Dating è molto simile a quella che troviamo alla base della app di Hinge, recentemente recensita qui su Tbwt.com.

Si punta quindi nella direzione totalmente opposta rispetto a Tinder e vediamo subito di capire il perchè.

Scopriamo un po' le principali differenze che ci sono tra questi due colossi degli gli incontri online .

Tra le differenze di maggior rilievo abbiamo:

L'eliminazione degli swipes

Una differenza molto importante viene dal fatto che questa nuove funzione per incontri create da Facebook, pure avendo chiaramente preso spunto dalla meccanica degli swipes, in sostanza li ha eliminati!

Ma come ha eliminato gli swipes?

Per poter esprimere il nostro apprezzamento verso qualcuno dovremo cliccare su un cuoricino, o viceversa su una croce se la persona non ci interessa. Non sarà possibile fare lo swipe a destra e ne a sinistra come avviene invece per Tinder.

L'eliminazione degli swipes, del resto, non è per nulla casuale e chiaramente Facebook l'ha fatto di proposito per cercare di minimizzare al massimo il problema, diffuso principalmente tra i maschietti, del “metto like a tutte sperando di trovare una che me la dia”! Alcuni utilizzano anche dei bot per farlo e si parla in quel caso di swipes automatici!

Non potendo fare swipe siamo infatti più portati a scrollare in basso il profilo della persona e quindi andremo a leggere anche la sua descrizione ed a visionare ulteriori sue foto.

Questo ci permette di esprimere un “like” più autentico e che ci dia maggiori possibilità, qualora sia ricambiato e si converta in un “match”, di realizzare un bell'incontro dal vivo.

Interazioni possibili solo con persone compatibili

Su Facebook Dating ci verranno mostrati solo profili potenzialmente compatibili con noi.

Questo significa che non sarà possibile esprimere il nostro interesse verso profili che non abbiano qualcosa in comune con noi come ad esempio i nostri interessi, alcune preferenze, gruppi e la nostra geolocalizzazione.

Senza contare i filtri che applicheremo noi e che fungeranno da ulteriore scrematura ai profili che ci verranno mostrati.

Due differenti filosofie e obbiettivi

E' logico che gli obbiettivi finali di queste due app di dating (sebbene Fb dating non sia propriamente un app) siano molto diversi!

Del resto questa scelta di eliminare gli swipes e di limitare i match alle sole persone compatibili… è in linea con la filosofia di Facebook Dating ed in opposizione evidente rispetto a quella di Tinder.

In pratica si punta sulla qualità dei match più che sulla quantità.

E questa scelta, considerato l'obbiettivo finale, mi sembra decisamente azzeccata.

Mentre Tinder è infatti usato principalmente da chi cerca incontri occasionali ed avventure, Facebook dating vuole aiutarci a trovare l'amore vero e realmente duraturo. Ma questo è possibile solo se ci sono di base i presupposti per un l'incontro perfetto con qualcuno che sia realmente compatibile con noi!

Tinder dal canto suo è ottimo se si cercano avventure ed incontri stravaganti con persone di ogni tipo che spesso sono davvero diversissime da noi ma magari per una botta e via ci stanno lo stesso.

Questione di gusti insomma, ma a Zuckerberg evidentemente non interessano le avventure di una notte… altrimenti quasi certamente, si sarebbe comprato pure Tinder!

Visto e considerato l'ancora fresco scandalo sulla privacy Facebook-Cambridge Analytica, diciamo che un altro errore si sarebbe potuto rivelare fatale per il buon Mark. Ecco perchè questa volta sembra… almeno sulla carta ed almeno per adesso, che pel di carota stia giocando pulito.

Del resto anche se non parliamo di un app per scappatelle ed avventure è chiaro che tanti utenti potrebbero non raccontare la verità sul loro stato sentimentale, oppure semplicemente potrebbero non volere che i loro amici sappiano che usano la funzione dating.

Le motivazioni possono essere tante ma non è questo che importa adesso.

Quello che conta è capire se Facebook dating riesca realmente a tutelare la privacy degli utenti ed a non rendere collegabili il profilo Facebook o Instagram delle persone con il loro profilo per di Fb dating.

Sappiamo che Facebook dating ottiene informazioni inerenti il nostro profilo fb e tutte le varie attività che realizziamo sulla piattaforma blu, tuttavia non vale il contrario!

Ovvero, le informazioni presenti sul nostro Fb Dating e le nostre attività svolte al suo interno, non possono in alcun modo arrivare alla nostra pagina Fb ne essere direttamente ricollegabili con essa.

Per tutelare gli utenti il nostro profilo su Facebook dating è assolutamente riservato e nessuno dei nostri amici potrà sapere che ne abbiamo uno semplicemente perchè esso non verrà mai mostrato a loro.

E' inoltre possibile anche escludere tutti gli amici degli amici disabilitando la funzione “Suggerisci amici di amici” oppure potremo anche escludere specifiche persone che conosciamo ma non vogliamo incontrare su Facebook, bloccandole.

La funzione “Suggerisci amici di amici” è cruciale, perchè ci permette di interagire con utenti che non rientrano in maniera diretta nel nostro circolo di conoscenze effettive o probabili oppure di impedire che questo accada.

Potremo inoltre collegare la nostra pagina Instagram ma pure in questo caso le foto saranno visibili all'interno di Facebook Dating senza che nessuno possa scoprire direttamente da dove provengono, ovvero il nostro profilo Instagram.

Così come è disponibile una funzione di “appuntamenti virtuali“, che si realizza tramite una videochiamata su Messenger ma che sarà disponibile solo quando noi lo vorremo e solo dopo un po' di tempo che chattiamo con quella persone, dato che di fatto esporrà il nostro profilo Facebook rendendolo visibile all'altra parte.

Viene inoltre fornita una funzione speciale chiamata “passioni segrete” e vediamo subito di cosa si tratta!

La funzione delle Passioni Segrete

Questa è una funzione davvero molto interessante ma che presenta una potenziale falla nella privacy da non sottovalutare.

Il meccanismo è semplice.

Praticamente ci viene data la possibilità di mettere fino ad un massimo di 9 dei nostri amici in una speciale lista che possiamo chiamare “lista delle passioni segrete“.

Facendolo stiamo ammettendo un inconfessabile interesse per quella persona ma tale interesse rimarrà segreto ed inconfessabile fino a che, nel caso avvenisse, l'altra persona ci mettesse nella stessa lista.

In quel caso si genererebbe un match e potremmo iniziare un chat con il nostro “amore segreto”!

Interessante vero? Peccato ci sia una potenziale falla strutturale che potrebbe mettere a repentaglio la nostra privacy!

Infatti, come alcuni utenti hanno fatto notare, è possibile che qualcuno ci metta nella sua lista delle passioni segrete anche senza essere realmente interessato a noi e solo per scoprire se noi siamo interessati a lui/lei.

Questa non è una cosa da sottovalutare a mio avviso e quindi bisogna certamente tenerla in considerazione se vogliamo usare questa nuova funzione di accoppiamento, molto particolare.

Diciamo che bloccare o segnalare una persona su Fb dating è piuttosto semplice ed intuitivo soprattutto se già usiamo da qualche tempo la app ufficiale di Facebook.

Infatti ci basterà cliccare sull'icona con i tre puntini in alto a destra (visibile su tutti i profili) e ci appariranno due differenti opzioni ovvero “segnala profilo” e “blocca profilo“.

Ovviamente è possibile fare entrambe le cose qualora ritenessimo opportuno segnalare a FB il comportamento scorretto di qualche utente oltre che bloccarlo!

Facebook Dating non funziona bene? Bugs e problemi

Purtroppo come tutte le nuove creazioni e sebbene in realtà Facebook Dating sia operativo (seppur non in Italia) da ben 2 anni… è possibile che ci siano problemi e malfunzionamenti.

Ad esempio a me è apparso questo messaggio mentre inviavo un messaggio ad una ragazze ed il problema si è risolto da solo dopo alcuni minuti.

Un altra volta invece mi è apparso il messaggio “Si è verificato un errore imprevisto. Riprova più tardi”.

Fortunatamente anche questo si è risolto da solo dopo pochi secondi che cliccavo ripetutamente sul tasto Riprova!

Ovviamente i potenziali problemi sono tanti e magari si verificano solo in circostanze specifiche o su particolari dispositivi.

Ecco perchè se si dovesse verificare un problema vi consiglio prima di tutto di chiudere l'app di Facebook e riavviare il dispositivo.

Possibilmente sarebbe anche utile cancellare la cache del cellulare con programmi che offrono questa funzione come ad esempio “BatterySaver” e simili.

Se questo non risolve il problema si tratta quasi sicuramente di un bug quindi la cosa migliore che possiamo fare è aspettare un giorno o due se il bug non è particolarmente grave, dato che quelli di Fb lavorano h24 e fixano bugs molto rapidamente. Oppure potete segnalare subito il bug all'assistenza Facebook che provvederà ad analizzare la situazione e risolvere il malfunzionamento.

Per segnalare bugs andare nella sezione “impostazioni” cliccando sulla piccola rotellina in alto a destra, e lì troveremo “Assistenza e supporto“.

I bugs sicuramente ci sono e ci saranno sempre ma questa nuova app nell'app di Facebook per incontri romantici sembra funzionare abbastanza bene almeno da un punto di vista tecnico.

Se invece vogliamo parlare di risultati concreti, dovremo sicuramente aspettare almeno qualche mesetto in più per capire se gli utenti sono davvero soddisfatti o meno degli incontri realizzati!

Prima di procedere a eliminare il nostro profilo su Facebook dating domandiamoci se vogliamo solo prenderci una pausa di riflessione oppure se vogliamo effettivamente rimuovere il nostro profilo di dating.

Nel primo caso il profilo sarà inattivo e quindi inaccessibile a chiunque (nessuno potrà vederlo) ma non verrà realmente cancellato.

Nel secondo caso invece il profilo sarà cancellato definitivamente e qualora in seguito cambiassimo idea ne dovremmo necessariamente creare uno nuovo.

Per accedere a queste funzioni basterà cliccare sull'icona della rotellina in alto a destra e da lì andare in “Impostazioni”.

“Un altra occhiata” è la funzione per ripensarci

Si tratta di una funzione recentemente aggiunta che permette di rivedere i profili che abbiamo scartato e che secondo Facebook invece potrebbero essere compatibili con noi. Insomma una sorta di seconda occasione simile allo “swipe back” di Tinder, almeno da un punto di vista concettuale.

Ritengo che questa sia una funzione molto utile dato che a volte potremmo semplicemente di cattivo umore o distratti, o magari aver cliccato un “no” per sbaglio e questo è un ottimo modo, tra l'altro semplicissimo oltre che gratuito, per ripensarci!

Sono in molti gli utenti che già scrivono recensioni ed opinioni su Facebook Dating. Tra di essi anche alcuni influencer che sono riusciti ad evidenziare problemi e dubbi significativi. Per esempio Neergen Dargahi ha testato questa nuova funzione di FB per 24 ore ed ha scoperto che, non si sa come, alcuni ragazzi riuscivano a risalire al suo profilo Facebook e quindi provavano a contattarla lì. Ovviamente questo è abbastanza preoccupante se si considera che Facebook sta facendo della privacy il suo cavallo di battaglia… o quantomeno questo è quello che ripete continuamente. Gelo Marx invece, un altro influencer molto popolare nelle Filippine, ha provato il tutto scoprendo che non riusciva a circoscrivere efficacemente la ricerca solo alle persone che effettivamente avevano gruppi ed eventi in comune con lui… e gli apparivano invece tanti utenti che con lui non avevano proprio nulla a che spartire. Che fosse un bug? O magari Facebook quando non ha utenti realmente compatibili preferisce mostrarti anche altri utenti poco compatibili, piuttosto che non mostrarti nulla? Per ora lascio tutti questi interrogativi con un bel punto di domanda e chi vivrà vedrà.

Nel frattempo noto come Facebook Dating non sia ancora presente su Trustpilot e questo è una conferma ulteriore che prima di trarre conclusioni sarebbe meglio aspettare un po'.

Però io sono il creatore di Tbwt.com e scrivo recensioni da 10 anni soprattutto su chat, siti e app di incontri… quindi non mi importa e le conclusioni le traggo lo stesso! xD

Conclusioni

Facebook Dating non è un app bensi una nuova funzione dell'app di Facebook per mobile. Punta alla nicchia degli incontri romantici finalizzati alla ricerca dell'anima gemella.

Si tratta di una nicchia ultra competitiva in cui è dura entrare. Tuttavia, visto lo sconfinato database di utenti di cui Mark Zuckerberg dispone, ritengo che la sua idea possa aver successo!

Per ora Fb dating non è ancora attiva in tutte le parti del mondo ma è arrivata da noi in Italia il 22 ottobre 2020 e da allora sembra che sti andando bene.

Fb dating è assolutamente gratuita e almeno in teoria, dovrebbe tutelare al massimo la nostra privacy, permettendoci di cercare persone realmente compatibili con noi (e chissà magari proprio la nostra anima gemella) senza esporre i nostri altri profili social.

Insomma si tratta di una specie di Tinder per persone che cercano relazioni serie e sono anche riservate.

Ma funziona? Questa è come al solito la cosa che conta di più in assoluto!

Mi sembra chiaro che il potenziale c'è tutto ma è troppo presto per dire che funziona e che realmente ci permette di incontrare ragazze dal vivo.

Ovviamente qui su Tbwt di Alternative gratuite a Facebook Dating ce ne sono eccome e le trovate tutte nella famosa lista di Tbwt… ma visto che questa recensione la leggeranno in troppi, onde evitare il sovraffollamento di tali preziosissimi siti, preferisco non linkarla.

Se vi va la cercate tanto a meno che non siate ciechi riuscirete a trovarla!

Fra qualche mese aggiornerò questa recensione su Facebook Dating arricchendola con ulteriori dettagli.

Per ora il mio voto a Facebook Dating è un bel 7 per l'impegno!

Facebook Dating Italia: recensione completa su come funziona. Opinioni, Pareri e Alternative per l'anti Tinder! 5 (100%) 2 votes (100%)votes