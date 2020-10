The Inner Circle funziona o è una Truffa? Recensione Opinioni e Alternative!

Il sito su cui mi preparo a scrivere una recensione oggi è The Inner Circle (sito ufficiale theinnercircle.co). Pertanto come al solito mettetevi belli e comodi e gustatevi questa ennesima recensione del vostro amato Tbwt.

Partiamo come al solito dalle basi e cerchiamo di capire di cosa si tratta e se è un servizio che vale la pena usare oppure l'ennesima fuffa!

Che cosa è The Inner Circle?

The inner circle è un app di dating molto particolare disponibile sia per dispositivi Android tramite il Google Play Store e sia per dispositivi iOS tramite l'Apple store.

Strutturalmente è un po' come una versione modificata di Tinder dove alla fine si procede col solito “gioco degli incontri” mettendo like alle ragazze che ci piacciono e sperando che questo sia ricambiato. Concettualmente però ci sono molte differenze infatti il progetto nasce da un idea ben differente rispetto a quella che c'è dietro Tinder.

Sebbene infatti, anche Theinnercircle sia di fatto una app di incontri NON vuole assolutamente essere un app di dating mainstream (ovvero molto diffusa e popolare come Tinder), ma piuttosto un app pensata per una nicchia molto esclusiva: la cosiddetta élite.

Parliamo quindi di un app che vuole essere diffusa e popolare solo tra quelle persone che nella società, spesso ipocrita, in cui viviamo sono considerate persone di valore.

Cosa significa “The inner circle”?

Significa “circo interno” e sta a rappresentare proprio un elite di utenti che sono “il meglio” che si può trovare in giro. In nome suggerisce infatti un circolo chiuso ed esclusivo ed è esattamente questo quello che il brand vuole comunicare!

The Inner Circle è un app di incontri per soli ricchi?

Se diamo un occhiata agli utenti iscritti ci renderemo sicuramente conto che appartengono ad un livello socio culturale medio alto!

Tuttavia questo non ha direttamente a che vedere con i soldi nel senso che le persone non sono filtrate in base al reddito quanto piuttosto in base quanto valore comunicano sui social.

Ma come si comunica valore sui social?

Avendo tanti amici che non siano avanzi di galere.

Mostrando una vita agiata fatta di viaggi e cene costose.

Ostentando rolex, auto o abiti firmati da far invidia.

Mostrando una professione invidiabile.

Mostrando un fisico invidiabile.

Avendo un bell'aspetto che mostri cura per la propria persona.

Praticando sport e avendo hobby o interessi originali ed interessanti.

Insomma, parliamo di tutti quegli aspetti che potrebbero rendere un profilo interessanti agli occhi di una ragazza.

Quello che voglio dire è che The Inner Circle vi accetterà solo se siete potenzialmente desiderabili per il genere di ragazze che troverete sulla piattaforma: ovvero ragazze giovani tendenzialmente belle, che siano ben inserite nella società ed appaiano come ragazze colte o donne in carriera.

In genere queste ragazze sono attratte da uomini di un certo tipo e se non ne fate parte non sarete mai accettati su the inner circle (dura e triste verità).

Come farsi approvare il profilo rapidamente su The inner circle?

The inner circle è uno dei pochi siti al mondo dove dopo la registrazione potreste dover aspettare anche fino ad un anno fino per essere approvati.

Per quanto possa sembrare incredibile le cose stanno proprio così e questo è dovuto al fatto che gli amministratori di questa app per incontri affermano di effettuare una verifica manuale su ciascun singolo profilo prima di approvarlo.

Quindi registrarsi a theinnercircle sembra più che altro come inviare un curriculum ad un azienda quando stiamo cercando lavoro!

Eppure esistono alcuni trucchetti per farsi approvare in maniera rapida o addirittura istantanea.

Come ottenere inviti a The inner circle

Il primo modo per farsi approvare rapidamente il profilo è quello di ricevere un invita da qualche amico o conoscente che già è dentro.

In pratica ciascun utente che sia già stato approvato può inviare un certo numero di inviti ad altri utenti. Facendolo è come se garantisse per loro. Ovviamente se poi gli utenti che invita si rivelano problematici o non abbastanza “di valore” per il sito, è possibile che anche chi li ha invitati si veda il profilo sospeso!

Nonostante ciò alcuni utenti regalano inviti sul web (attraverso alcuni forum) o addirittura li vendono con costi che vanno dai 10 ai 100 euro in media.

Insomma, valutate voi se ne valga o meno la pena, comunque sia ottenendo un invito il vostro profilo dovrebbe essere approvato istantaneamente o al massimo entro un paio di giorni.

Velocizzare approvazione promuovendo the inner circle

Se non avete la possibilità di ottenere inviti da chi è già dentro, un altra cosa che potete fare per ridurre i tempi di attesa relativi all'approvazione del vostro profilo, è promuovere the inner circle condividendo un link che vi verrà fornito in fase di registrazione.

In pratica è come invitare amici ma la differenza è che non essendo voi degli “interni”, il vostro invito non garantisce l'approvazione ultra-rapida del profilo a chi lo riceve, ma vi dovrebbe permettere di velocizzare la verifica manuale del vostro profilo!

I dettagli a cui prestare attenzione per essere approvati

Indipendentemente dal fatto che riusciate o meno ad ottenere un invito da chi è già istritto a the inner circle è assolutamente fondamentale che i dati da voi inseriti in fase di registrazione comunichino:

Valore

Serietà

Autenticità

Sul valore mi sono già espresso prima elencando quali sono gli elementi che comunicano valore sui social (prendersi cura di se, aver hobby ed interessi vari, un buon aspetto, un buon lifestyle etc etc).

Per quanto riguarda invece la “serietà” e la “autenticità”?

Quelli di The inner circle non terranno conto solo dei dati da voi inseriti ma andranno a controllare il vostro profilo Facebook e/o Linkedin ed eventuali altri vostri profili social per avere conferma che non abbiate “barato”!

Pertanto se avete un profilo Facebook con belle foto e dove non pubblicate nulla di trash o volgare e quello che si evince dal vostro profilo è in linea con i dati che avete dichiarato in fase di registrazione, questo sicuramente faciliterà la vostra approvazione su TheInnerCircle.

Come registrarsi a The Inner Circle?

La registrazione si può effettuare solo tramite Facebook o Linkedin. In pratica se non avete un profilo su almeno uno tra questi due social non potrete in alcun modo registrarvi.

Solo recentemente hanno aggiunto un opzione per registrarsi tramite il proprio account Apple ma la sconsiglio e la considero un opzione solo nel caso in cui i vostri profili social siano effettivamente orrendi e poco rassicuranti.

Dopo aver scelto il social con cui ci vogliamo registrare ci verranno effettuate alcune domande inerenti chi siamo e quali sono i nostri interessi, ed ovviamente ci verrà richiesto di farci un selfie oppure di selezionare una foto già presente sul nostro dispositivo mobile oppure sul nostro account Facebook.

Dopo di che invieremo il tutto e ci apparirà una schermata in cui ci verrà fornito un link che potremo condividere per invitare amici al fine di velocizzare il tempo di verifica del nostro profilo.

Normalmente tutti gli utenti che non si siano registrati tramite il link di invito di un utente già interno al circle finiranno in una sorta di “waiting list” (ovvero una lista di attesa) e potrebbero rimanerci anche per un periodo ti tempo molto lungo.

Ad oggi, infatti, non è dato sapere come esattamente funzioni il processo di verifica degli account e ci sono utenti approvati dopo pochi minuti mentre altri che aspettano addirittura più di sei mesi, fino anche ad un anno!

Quanto contano gli interessi

Su The Inner Circle gli interessi sono molto importanti. Questo perchè il sito tenterà di proporvi solo contatti realmente compatibili con il vostro stile di vita e con i vostri interessi appunto.

Diciamo quindi che da questo punto di vista siamo molto lontani da app come Tinder, Badoo o anche Lovoo, spesso usate per incontri di tipo occasionali ed avventure e ci avviciniamo invece a siti di dating e app più calibrate sugli incontri romantici come Lovepedia e Okcupid (quest'ultimo già recensito qui su Tbwt.com presenta un “test della personalità” estremamente elaborato proprio per favorire incontri con l'anima gemella).

Il concetto di fondo è: “less is more” (meno è di più) nel senso che chi ha pensato questa app ha in mente la riduzione delle chat inutili che non portano a nulla di concreto nella vita reale e la massimizzazione di chat in cui gli utenti sono effettivamente coinvolti e realmente interessati a conoscersi!

Ma ci sono riusciti?

Questo lo vedremo a breve nel paragrafo in cui analizzeremo alcune delle opinioni e dei pareri che gli utenti hanno pubblicato in rete!

Eventi e suggerimenti per primi appuntamenti

Una funziona molto importante e direi quasi esclusiva dell'app The Inner Circle riguarda i cosiddetti eventi live (eventi dal vivo).

Sembra infatti che vengano organizzati eventi specifici nelle maggiori città del mondo col fine di permettere agli utenti di incontrarsi ed interagire dal vivo!

Chiaramente se vivete in un piccolo paesino dovrete essere disposti a muovervi ma diciamo che a quando si dice gli eventi in questione sono molto ben organizzati e ne vale la pena dato che si trovano parecchie ragazze e donne molto avvenenti ed anche interessanti!

Inoltre su The Inner Circle ci verranno suggeriti possibili luoghi in cui incontrarci a seconda della location in cui ci troviamo sia noi che i profili con cui stiamo chattando e trovo questa funzione molto originale ed interessante.

Quanto costa The Inner Circle? E' gratis?

Partiamo dalle basi: ovviamente The inner circle non è gratis, come del resto è logico aspettarsi da un app di incontri esclusiva pensata per persone di un certo livello.

I prezzi di The Inner Circle sono più alti rispetto a quelli che troviamo su Tinder e Badoo e senza sottoscrivere l'abbonamento premium in pratica non potremo chattare con nessuna ragazza.

Potremo ottenere alcuni mesi gratis facendo pubblicità al sito e quindi portando nuovi utenti a registrarsi ma diciamo che per questa opzione dovremo comunque aspettare quindi la considero come piano b solo nel caso in cui non abbiate effettivamente i soldi per l'abbonamento.

Per poter leggere i messaggi ricevuti, scoprire chi ha visitato il nostro profilo e inviare messaggi dovremo quindi abbonarci.

L’abbonamento mensile costa 39.99€ al mese mentre se sottoscriveremo l'abbonamento per più mesi abbiamo l'opzione da 26.66€ per tre mesi (79.98€ in un unico pagamento) oppure quella di 19,99€ per sei mesi (119.94€ in un unico pagamento).

Opinioni e pareri su TheInnerCircle

Cercando qua e la sulla rete pareri e opinioni degli utenti su The Inner Circle scopriamo che si trova un po' di tutto.

Nel senso che ci sono alcuni utenti molto soddisfatti del servizio ma anche molti altri parecchio delusi.

Ovviamente si trovano le opinioni di molti utenti insoddisfatti per le svariate ragioni come, elevato costo dell'abbonamento o profili mai approvati o cancellati etc ma personalmente non ritengo queste critiche sensate.

Recensisco siti e app di incontri da quasi 10 anni qui su Tbwt.com e quello che mi interessa maggiormente quando scrivo una recensione è capire se un sito funziona oppure no.

E da quel che vedo ci sono diverse opinioni di utenti soddisfatti che hanno trovato l'anima gemella!

The Inner Circle funziona o è una truffa?

Sicuramente The Inner Circle NON è una truffa.

L'idea che c'è dietro questo sito può essere condivisibile oppure no ma in ogni caso chi lo gestisce sa il fatto su e filtra il più possibile i profili.

Per questa ragione è davvero difficile trovare profili falsi su The Inner Circle e stando alle opinioni che si trovano in rete molti utenti hanno riscontrato una elevata percentuale di risposte ottenute dalle ragazze rispetto ad altre app di dating dove molto spesso i nostri messaggi non ricevono risposta oppure le conversazioni si esauriscono in pochi secondi.

Come cancellare l'account su the Inner circle

Questa è una domanda che si pongono in molti e quindi risponderò andando dritto al punto. Bisogna andare nella sezione “help and faq” (potrebbe essere tradotto in italiano o in altre lingue a seconda della lingua impostata sul vostro dispositivo) e poi da li scegliere “come cancellare il mio account“. Si accederà ad una pagina in cui dovremo cliccare su un tasto per confermare la nostra decisione ed il nostro profilo sarà istantaneamente cancellato da The Inner Circle.

Importante dire che se il vostro profilo non è stato ancora approvato da the inner circle potete stare tranquilli perchè i vostri dati non sono ancora online e qualora veniste approvati dovrete comunque loggarvi per attivare effettivamente il profilo.

Perciò anche se vi approvassero tra 2 anni, non rischiate di esservene dimenticati e di avere il profilo online senza volerlo.

Alternative a The Inner Circle

Considerando il fatto che parliamo di un app di dating molto particolare e con oltre 2 milioni di iscritti in tutto il mondo, non mi risulta ci siano alternative vere e proprie. Ovvero non ci sono siti ed app di dating con le stesse caratteristiche che abbiano ottenuto una popolarità a questo livello.

Tuttavia qui su Tbwt.com recensisco siti di incontri da quasi 10 anni e in tutti questi anni qualcosina l'ho scoperta. Come ad esempio ho scoperto che non è necessario iscriversi ad un sito di incontri a pagamento per incontrare ragazze.

Per questa ragione ho creato la lista (aggiornata settimanalmente) dei migliori siti di incontri GRATUITI consigliati da Tbwt.com. Il link lo trovi in basso sotto le stelle gialle per votare questa recensione!

Conclusioni

The Inner Circle è una specie di Tinder pensato per persone di “un certo livello”. Sembra brutto da dire ma è così. Il processo di selezione sembra essere molto ferreo e controlleranno i vostri profili social per capire se rispettate gli standard che il sito richiede e che ho dettagliatamente spiegato nel corso di questa recensione. E' possibile ricevere inviti da chi è già dentro e questo vi permette di potervi registrare senza finire nella “lista di attesa” in cui una volta finiti potreste restare anche per molto tempo (alcuni utenti hanno aspettato oltre un anno e poi sono persino stati “rifiutati”)!

Le opinioni sul web sono di vario tipo ma sicuramente non si tratta di una truffa ed è un sito che ad alcuni da risultati. La cosa difficile è entrarci!

In ogni caso molti di quelli che sono dentro, guardandolo bene, non sembra proprio abbiano bisogno di un app di incontri per fare conoscenze.

Nonostante il sito sia valido viste le lunghissime liste di attesa per essere accettati ed i costi sopra la media rispetto ad altri siti di dating il mio consiglio rimangono le alternative che trovate nella lista dei migliori siti di incontri GRATIS suggeriti da Tbwt.com (il link lo trovate al termine di questa recensione).

Il mio voto a The Inner Circle è 6.5!

The Inner Circle funziona o è una Truffa? Recensione Opinioni e Alternative! 5 (100%) 3 votes (100%)votes