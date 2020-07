Alt.com: sito bdsm che funziona o truffa? Recensione, Opinioni e Alternative per fare Sesso!

Oggi vi propongo una bella ed avvincente recensione di alt.com!

Probabilmente molti di voi non lo sanno ma si tratta di un sito qualsiasi perchè è un sito che essendo stato fondato nel 1995 ha ufficialmente raggiunto i 25 anni di vita. Insomma si tratta di un sito storico che è sopravvissuto a due decenni e mezzo di internet eppure nonostante questo, la mia recensione non gli farà alcuno sconto e andrà diretta al punto senza indugiare!

Che cosa è Alt.com e come funziona?

Alt.com si propone come un sito web per incontri sessuali alternativi e per gli amanti del BDSM. Alt vorrebbe infatti significare “alternative” ovvero “alternativo” e già dando una rapida occhiata alla homepage è abbastanza facile capire quali argomenti tratta il sito.

Per BDSM si intendono in genere pratiche sessuali particolari dove si fa in alcuni casi uso del dolore per dare o ricevere piacere e dove spesso sono messi in atto giochi di ruolo basati sul potere e sulla sottomissione. Se vi interessa questo argomento e volete approfondirlo vi invito a dare una letta alla pagina wikipedia sul BDSM!

Lo slogan del sito (tradotto in italiano) è: “Annunci personali BDSM & di stile di vita alternativo” pertanto credo che su questo punto non ci siano dubbi.

Possiamo considerare Alt.com come un vero e proprio portale del sesso nonchè un sito di annunci per adulti stile Annunci69 dove però tutto è incentrato attorno al mondo del Bdsm e delle pratiche erotiche nonchè dei feticismi a questo mondo annessi!

Possiamo infatti dire che mentre siti come Annunci 69 0 Joyclub (entrambi recensiti qui su Tbwt.com) sono siti di annunci xxx principalmente pensati per le coppie scambiste swingers, alt dot com non si rivolge in maniera così diretta alle coppie ma a chiunque abbia la passione per il mondo bdsm!

Come registrarsi a Alt.com

Il processo di registrazione è piuttosto rapido ed indolore. Ci verrà chiesto di scegliere un username ed una password. Dopo di che si proseguirà con una serie di domande a scelta il merito alle nostre fantasie erotiche e preferenze sessuali e riceveremo un email di conferma, contenente un link univoco, su cui dovremo cliccare per confermare l'account.

Insomma nulla di insolito. Procedura di registrazione gratuita abbastanza standard con qualche domanda extra in merito ai nostri feticismi etc.

Potremo utilizzare il sito immediatamente anche senza averlo verificato cliccando sul link nella mail, tuttavia saremo obbligati a farlo entro 48 ore o il nostro conto sarà disattivato.

Alt.com è gratis? Quanto costa? Abbonamenti Premium Oro e Argento

Una delle domande che generalmente ci poniamo quando parliamo di in sito di annunci xxx o incontri per adulti è appunto quella relativa al prezzo. Generalmente questi siti sono a pagamento, tuttavia ci sono alcuni casi in cui o i siti sono totalmente gratuiti oppure si possono usare in maniera gratuita ed hanno delle funzioni premium a pagamento che non sono obbligatorie e non precludono la possibilità di ottenere incontri piccanti e bollenti tramite il sito.

In che categoria rientra Alt?

Beh ve lo dico subito, in quella del: non puoi fare praticamente niente senza pagare!

Le pochissime cose che puoi fare gratis sono accedere alla sezione “comunità” e da li leggere alcuni post degli utenti che sono inseriti nelle categorie ” Blog” “Gruppi” e “Rivista”. In queste sezioni del sito ho trovato perlopiù foto hot di maschi arrapati o cuckold in cerca di una mistress che se li inculasse e qualche raro post relativo a tematiche BSDM, ma per il resto davvero poco altro.

Tutte le funzioni social, persino aggiungere un icona animata al proprio profilo (queste icone vengono chiamate “Bling” sul sito) sono assolutamente a pagamento infatti non appena proveremo ad interagire in qualsiasi modo con un altro utente presente sul sito verremmo reindirizzati alla pagina per abbonarci e diventare utenti premium.

I prezzi esatti li puoi osservare nell'immagine che ho inserito a destra in questa recensione ma diciamo che sostanzialmente si va dai 30 ai 15 euro al mese per l'abbonamento Oro e dai circa 20 ai 12 euro per l'abonnamento Argento.

Ovviamente per pagare meno bisogna sottoscrivere l'abbonamento trimestrale ed altrettanto ovviamente le funzioni che queste due tipologie di abbonamenti premium ci metteranno a disposizioni sono differenti.

Va inoltre menzionata la funzione sempre a pagamento: “migliora il tuo profilo per ricevere più contatti”.

In pratica pagando questa somma extra permetteremo anche agli utenti non paganti di contattarci e questo dovrebbe, almeno potenzialmente, aumentare il numero di contatti che riceveremo tramite il sito.

Inoltre come se tutto ciò non bastasse è prevista un ulteriore somma da pagare se vogliamo accedere a tutti i video hot di natura bdsm e non solo pubblicati dagli utenti sul sito.

Insomma per farla breve: Alt com non solo non è gratis ma è praticamente TUTTO a pagamento.

Sembra pensato appositamente per fare cassa e spennare “i polli” al massimo ma come ho più volte ripetuto durante il corso delle mie recensioni qui su TBWT.com alla fine quello che conta è il risultato ovvero se un sito realmente poi offre al cliente quello che ha promesso (sia esso a pagamento o meno) oppure no! Quindi andiamo ad indagare meglio proprio su questo.

Alt.com funziona davvero o è una truffa?

Subito dopo la registrazione ci troveremo davanti ad un pannello abbastanza ricco di elementi che fa appunto pensare ad un portale online da diversi anni. Per certi versi mi ha ricordato Adultfriendfinder ma con una grafica molto meno raffinata e diciamo più obsoleta.

Praticamente in maniera istantanea ricevo un messaggio da parte di una ragazza dai tratti asiatici che mi dice di essere aperta a tutto e di essere pronta ad essere “usata come una mucca da latte”. Più o meno con queste esatte parole. Ovviamente per rispondere al messaggio avrei dovuto abbonarmi (pagando) e diventare dunque utente premium di alt.com!

Premettendo che di siti di incontri per adulti e di siti di annunci hot etc ne ho recensiti a centinaia qui su Tbwt.com… diciamo che oramai ci ho fatto il callo ed i messaggi automatici dei bot li riconosco istantaneamente quindi approfondiamo proprio questo tema!

Messaggi automatici di bot e profili falsi

Data la mia collaudata esperienza come recensore di siti di incontri per adulti e simili posso dire di averne viste davvero di tutto i colori e di non sorprendermi più, quasi per nulla. In effetti il messaggio automatico da parte di questo (molto probabilmente) falso profilo non è nulla di straordinario. La cosa strana è stata invece un altra, ovvero che dopo questo messaggio non ne ho ricevuti altri.

In genere i siti che utilizzano questi metodi lo fanno in maniera alquanto aggressiva e persistente. Quindi mi è sembrato piuttosto strano che a questo messaggio non se ne siano succeduti altri.

Inoltre facendo un ricerca sul sito ho scoperto che i profili nella città di Milano sono davvero pochi. Estremamente pochi per una metropoli come Milano appunto.

Solitamente i siti di incontri gonfiano i loro database con migliaia e migliaia di profili falsi per attrarre maggiormente noi maschietti arrapati ma devo dire che in questo caso Alt non sembra averlo fatto.

Questo significa che i profili presenti siano tutti veri?

Ovviamente NO!

Ma quantomeno non hanno messo in atto pratiche di monetizzazione aggressiva e truffaldina con messaggi automatici e profili falsi.

Tuttavia quello che faccio sempre in questi casi e leggere le opinioni ed i pareri in rete sul sito che sto recensendo. Quindi procediamo.

Opinioni e pareri degli utenti su Alt.com

A quanto pare leggendo le opinioni lasciate dagli utenti su siti come Trustpilot, Alt non ha di certo una buona reputazione.

Secondo un utente che sembra conoscere Alt da anni, in origine il sito funzionava, ma oggi è pieno di falsi profili, di escort etc ed inoltre è diventato tutto a pagamento. Il suddetto utente sostiene che è possibile incontrare qualche utente reale sul sito ma a suo avviso tra tutti i profili solo il 10% sarebbero reali.

Altre recensioni ed opinioni sembrano concordare su questo e parlano anche di rinnovi automatici e transazioni non autorizzate sulle proprie carte di credito.

Insomma, per farla breve, il sito bdsm Alt.com NON sembra proprio avere una buona reputazione online.

Privacy e sicurezza: come cancellare o sospendere l'account

Quando abbiamo a che fare con qualsiasi sito nel settore adult la privacy è sempre molto importante. Così come è importante essere sicuri di avere accesso ai nostri dati e di poterli eventualmente rimuovere dal sito in questione.

Da questo punto di vista Alt.com sembra fare un buon lavoro poichè permette una rapida chiusura del proprio account (con rimozione permanente e definitiva dei nostri dati dai loro server) ma prevede altresì la possibilità di sospendere temporaneamente il proprio profilo pur conservandolo sul server. Questa è una soluzione che hanno adottato molti siti di incontri mainstream come ad esempio anche Tinder ed è a mio avviso una ottima strategia per offrire privacy ai propri utenti.

Inoltre va detto che tutti le foto profilo devono essere approvate da un moderatore prima di apparire su Alt e che è possibile in maniera abbastanza facile ed intuitiva segnalare falsi profili ed abusi.

Quindi diciamo che almeno da questo punto di vista Alt fa un buon lavoro!

Conclusioni

Un sito storico che opera da oltre 25 anni e che stando alla mia analisi e recensione oltre che ai pareri trovati in rete, un tempo funzionava mentre ora è poco più che un accozzaglia di profili falsi ed è diventato praticamente tutto a pagamento.

Molti sostengono sia una truffa e lamentano transazioni non autorizzate sulle proprie carte di credito etc.

Io ovviamente non mi sono iscritto e non ho fornito la mia carta di credito ma l'impressione che ho avuto è quella di un sito oramai fuori dal tempo che sta a poco a poco andando a picco ma che nel frattempo monetizza il più possibile i pochi creduloni rimasti. Insomma io eviterei alt come la peste!

Alternative a Alt.com per fare sesso Gratis nel mondo Bdsm

Come molti di voi sapranno qui su Tbwt.com recensisco siti di incontri da quasi 10 anno oramai. Ed ho una lista dei migliori siti di incontri per fare sesso gratis (aggiornata 2020) che aggiorno costantemente e che ha ottenuto centinaia di commenti positivi da parte degli utenti.

Non sono siti specifici per il mondo Bdsm ma vi garantisco che funzionano (ovvero si possono usare per scopare e fare sesso gratis) e che ci sono molte ragazze e ragazzi amanti del BDSM che usano questi siti.

Pertanto vi invito a lasciar perdere Alt.com e ad usare i siti gratuiti consigliati da Tbwt, che come i commenti confermano, funzionano davvero e danno risultati concreti permettendo di incontrare donne vogliose e ragazze porche senza spendere un centesimo!

