Meetville come funziona? Recensione Aggiornata 2021: tra bot e profili falsi!

Ebbene oggi vi parlerò di meetville.com ovvero un sito di incontri che forse in Italia non conoscono in molti ma che merita sicuramente di essere menzionato per tutta una serie di interessanti ragioni che andremo, ovviamente, ad approfondire nel corso di questa recensione.

Che cosa è Meetville?

Meetville è un sito di incontri romantici che appartiene alla società americana Avanta e che si “vanta” (scusatemi il gioco di parole) di avere oltre 20 milioni di utenti registrati al sito provenienti da tutto il mondo.

20 milioni si, avete capito bene… o almeno questo è quello che affermano loro. Ma ne parleremo a tempo debito.

E' importante ribadire che questa piattaforma di dating è principalmente pensata per chi cerca relazioni stabili e durature e non per chi invece cerca avventure e sesso occasionale.

Insomma per farla breve, non ha nulla a che vedere con Tinder e app simili!

Come funziona Meetville?

Il sito di Meet ville si presenta come tanti altri siti di incontri.

Le funzioni principali sono sostanzialmente due e corrispondono alle sezioni principali presenti sul sito.

Da un lato abbiamo infatti la sezione che si chiama “Persone vicino” (tradotto male in italiano), attraverso cui possiamo vedere quali sono le ragazze più vicine a noi.

Peccato che la distanza dalla nostra attuale posizione non venga mai indicata… ed anche andando ad aprire il profilo che ci interessa troveremo solo il nome della città in cui (almeno in teoria) dovrebbe risiedere.

Le affinità rapide su Meetville

Su Meetville troviamo inoltre una seconda sezione principalle denominata “Affinità rapide“.

In questa sezione non dovremo fare altro se non esprimere il nostro apprezzamento o il nostro disinteresse in relazione ad alcune immagini di ragazze che ci appariranno sullo schermo.

Insomma, in caso non fosse abbastanza chiaro, si tratta dell'ennesimo clone del gioco degli incontri, di cui Tinder è stato probabilmente il creatore e che adesso tantissimi siti di incontri propongono.

Qualora anche la ragazza a cui abbiamo messo un “like” (o cuoricino) abbia espresso il suo apprezzamento nei nostri confronti, otterremmo un match e potremo chattare con quella ragazza.

Ci sono profili falsi, chatbot e “moderatori di chat” su Meetville?

Questa è una domanda fondamentale che mi pongo sempre prima di scrivere una qualsiasi recensione su qualsivoglia sito di incontri, qui su Tbwt.com.

Come ben sappiamo la maggior parte dei siti di incontri, purtroppo, presenta un elevato numero di profili falsi ed alcuni tra questi siti, utilizzano anche i cosiddetti bot.

I bot (o chatbot) altro non sono che robot, i quali inviano messaggi agli utenti (generalmente di sesso maschile) spacciandosi per donne!

Lo step successivo ai chatbot sono i cosiddetti “moderatori di chat” (anche detti “operatori”), su cui tempo fa fecero un servizio Le Iene su Italia1 e che ho gia trattato nel corso di diverse recensioni tra cui la recensione su Loovedate.

I “moderatori di chat” sono persone in carne ed ossa che vengono pagate per inviare messaggi agli utenti, spacciandosi per donne, con lo scopo di intrattenere gli utenti mantenendoli sul sito (dove ovviamente questi ultimi pagano, per l'abbonamento o per ogni singolo messaggio che inviano).

Insomma, avendo fatto tutte queste necessarie premesse rispondo alla domanda più importante di tutte: su Meetville sono presenti profili falsi, chatbot e “moderatori di chat”?

La risposta è SI per almeno i primi due elementi.

I profili falsi ci sono certamente. E ne ho la prova perchè per poter scrivere questa recensione ho provato a registrarmi su Meetville da due nazioni differenti (usando un servizio VPN) ed ho scoperto una strana anomalia! Diverse ragazza risultavano, infatti, essere a Roma e poi anche in Spagna a Madrid! Tuttavia, sebbene le foto di queste ragazze risultassero uguali, cambiavano il nickname, la città da cui erano connesse, le loro descrizioni etc etc. Questo credo sia più che sufficiente per poter affermare che si trattasse di profili falsi.

I chatbot ci sono anche se sono abbastanza elementari ovvero mandano messaggi piuttosto semplici (tipo "ciao come stai?") e non sono in grado di sostenere conversazioni vere e proprio. Questi messaggi provenivano dai profili a cui avevomesso "like" nel gioco delle "affinità rapide". Avendo ricevuto questi messaggi proprio dai profili che ho verificato essere profili falsi, mi sembra abbastanza evidente che si tratti di messaggi automatici !

I "moderatori di chat" non posso affermare con certezza che ci siano o meno, ma lo ritengo possibile viste le premesse. Semplicemente non posso saperlo perchè per scoprirlo dovrei abbonarmi a Meetville e vedere cosa succede dopo. Cosa che ovviamente NON ho intenzione di fare.

La prova del nove!

Nel caso qualcuno avesse dubbi sulla fondatezza della mia analisi vi faccio notare che all'interno della pagina sui “Termini e condizioni del servizio”, viene chiaramente menzionata la possibilità da parte dei gestori del sito di create profili falsi per testare il sito o “migliorare l'esperienza” degli utenti!

Insomma, per farla breve, si parano il culetto dal punto di vista legale scrivendolo nei termini del contratto, ben sapendo che tanto, quasi nessuno lo leggerà. Un classico!

Ma chi c'è in realtà dietro Meetville?

Meetville appartiene ad una società americana che ha la sua principale sede legale in California ed una succursale in Biellorussia.

Sto parlando di Avanta Inc. che ha il suo sito ufficiale all'indirizzo avanta.co che è fisicamente raggiungibile presso 1470 Civic Court, Ste 309, Concord CA 94520, USA.

Sul sito della società è specificato chiaramente che “Meetville” è “il loro prodotto”, infatti hanno una sezione intera dedicata proprio a a Meetville.

Questo mi fa ovviamente sorgere alcune domande come ad esempio:

Meetville è il loro UNICO prodotto?

Perchè stanno cercando programmatori da assumere con annunci presenti sul loro sito? Per migliorare Meetville?

Come mai pur adottando pratiche ai limiti della legalità (con falsi profili e chatbot) si vantano così tanto del loro prodotto decantando il fatto che abbia oltre 20 milioni di utenti nel mondo?

Una chicca per i più curiosi: meetville è in vendita?

Incuriosito da questa strana situazione e cioè dal fatto che una società americana si possa vantare di un prodotto in cui si fa chiaro uso di pratiche ingannevoli se non addirittura truffaldine, ho chiesto ad un amico di contattarli fingendosi un acquirente interessato all'acquisto di Meetville.com!

Ebbene dopo diversi giorni hanno risposto chiedendo ben 1 milione di dollari per la vendita di Meetville.

Tutto ciò mi ha fatto sorgere una domanda spontanea: voi vendereste un sito che vanta 20 milioni di utenti per solo un milione di dollari?! Io personalmente non ci penserei nemmeno!

Beh, penso che non serva aggiungere altro a riguardo. Ciascuno può trarne le dovute conclusioni.

Quanto costa l'abbonamento a Meetville? E' gratis?

Su Meetville non si può fare praticamente nulla senza pagare. Infatti questa qui in basso sarà la pagina che vedremo praticamente sempre, dopo esserci registrati.

In sostanza per poter fare qualsiasi cosa sul sito dovremo abbonarci.

L'abbonamento indica il costo a settimana ma i pacchetti disponibili sono:

1 mese

3 mesi

6 mesi

Chiaramente indicare solo il costo a settimana è una pratica di marketing abbastanza astuta per dare l'illusione che il costo complessivo sia più basso, ma in pratica pagheremmo circa 40 euro per l'abbonamento mensile (e questo è un prezzo piuttosto elevato se lo compariamo ad altri siti della stessa categoria.)

Altra cosa che mi ha davvero sorpreso è che non venga indicato il costo totale che andremo a pagare nemmeno nella pagina successiva in cui andremo ad inserire i dati della nostra carta di credito!

Ciò significa chiaramente che molti utenti potrebbero cadere in errore pensando di pagare meno di quello che in realtà pagheranno (supposizione confermata dalla opinioni trovate in rete, come vedremo in seguito).

Quindi invito tutti a fare molta attenzione!

Pagamento con Paypal

Su Meetville è possibile pagare con Paypal ed anche questa è una cosa che francamente mi ha sorpreso.

Perchè mi ha sorpreso?

Semplicemente perchè siti come questo che mettono in pratica strategie di monetizzazione così aggressive, di solito non accettano Paypal, visto e considerato che Paypal potrebbe bloccargli l'account a seguito di numerose richieste di rimborso provenienti dai tanti utenti che dopo aver scoperto certi inghippi quasi sicuramente, cercherebbero di riottenere i soldi spesi.

Ma cosa otteniamo se diventiamo abbonati a Meetville?

Diamo un occhiata a quelli che, almeno sulla carta, dovrebbero essere i vantaggi riservati solo agli abbonati di Meetville.

Mi riservo in questo caso il diritto di non commentare più del necessario dato che tutte queste funzionalità extra, a mio avviso, valgono praticamente zero se un sito è popolato solo (o quasi) da profili falsi e chatbot.

Ma ciascuno è liberissimo di provare ad abbonarsi e poi riportare la sua esperienza diretta, nel caso non fosse concorde con la mia!

Esiste una App di Meetville?

Si esiste una app di Meet ville tuttavia questa è disponibile solo per dispositivi Android.

Non sono sicuro del perchè non sia stata sviluppata anche un app per Apple ma presumo che ci potrebbero essere dei problemi dato che la casa di cupertino è diventata particolarmente avversa (a mio avviso giustamente) verso le app che fanno uso di bot e modelli di monetizzazione aggressiva, in certi casi davvero prossimi alla truffa!

Magari è per questo che i furbetti di Avanta Inc hanno deciso di non provarci nemmeno a proporre la loro app sull'Apple Store e di accontentarsi del Play Store di Google, disponibile sollo per i dispositivi Android.

Ma quindi Meetville è una truffa?

In base a quello che ho potuto testare nel corso di questa mia recensione, sicuramente le premesse non sono affatto buone.

La presenza di profili falsi e chatbot è comune a molti siti truffa, tuttavia leggo che si vantano di avere oltre 20 milioni di utenti e non si vergognano affatto del loro prodotto anzi se ne vantano.

Quindi mi domando se magari negli USA qualche utente reale possano avercelo davvero. In ogni caso questo non cambierebbe le conclusioni a cui sono arrivato direttamente.

Se da un punto di vista legale possono essersi parati “il sederino”, scrivendo nei termini e condizioni del servizio che i gestori del sito possono creare profili falsi e bla bla bla… dal mio punto di vista queste sono pratiche truffaldine e non consiglio di iscriversi ad un sito che le adotta.

Ma ripeto, questa è solo la mia personalissima opinioni dopo 10 anni e passa che scrivo recensioni sui siti di incontri qui su Tbwt.com!

Pareri ed opinioni su Meetville

Vediamo di capire cosa si dice online su Meetville. Ovvero quali sono i pareri e le opinioni su Meetville provenienti da altri utenti che hanno usato questo sito di incontri.

Nell'opinione che potete leggere all'interno di questa immagine (presa direttamente da Trustpilot) l'utente si lamenta del fatto che Meetville sia pieno di falsi profili e suggerisce di rivolgersi ad un legale nel caso in cui, ingenuamente, ci fossimo cascati.

La risposta che leggiamo sotto proviene direttamente da Meetville ed in sostanza viene detto che hanno 21 milioni di profili reali registrati a Meetville e che quindi non hanno motivo di creare account falsi. Viene inoltre invitato l'utente a indicare gli account falsi ai moderatori in modo che questi possano provvedere alla loro rimozione.

Che ne pensate?!

A me una risposta del genere fa solo ridere, considerando ciò che ho potuto verificare con mano e che ho raccontato nel corso di questa mia recensione su Meetville!

Leggendo numerosi altri pareri presenti su Trustpilot e su altri siti simili, sono tanti a lamentarsi dei falsi profili, dei chatbot e dei rinnovi automatici dell'abbonamento (anche dopo che si erano cancellati dal sito).

In molti affermano che Meetville abbia prelevato più soldi dalle loro carte di credito rispetto al previsto, e questo mi sembra abbastanza ovvio dato che, come già evidenziato, i furbetti di Meetville non indicano il costo complessivo del pacchetto ma solo il costo settimanale (il costo effettivo mensile lo includono solo nella pagina “termini e condizioni”)!

Un altra cosa che mi ha molto colpito leggendo le recensioni, è stata l'evidente presenza di molte “recensioni positive sospette“. Ovvero molti pareri ultra positivi provenienti da utenti con una sola recensione pubblicata.

Ovviamente non ci sono dati sufficienti per dimostrarlo, ma in genere questo accade quando le recensioni sono comprate!

Come cancellare il profilo su Meetville evitando il rinnovo automatico dell'abbonamento

Purtroppo tra le tante opinioni negative su Meetville che ho trovato in rete ce ne sono alcune che affermano di problemi con addebiti non autorizzati e del tutto non previsti!

Nel caso non fosse chiaro Meetville, scrive chiaramente nella pagina “Termini e condizioni” che cancellare l'account sul sito non è sufficiente a disdire il rinnovo automatico dell'abbonamento.

Cosa significa ciò?

Significa che un utente potrebbe cancellare con successo il proprio profilo su Meetville ma allo stesso tempo continuerebbe a pagare l'abbonamento!

Per evitare che ciò accada, dobbiamo prima disattivare il rinnovo automatico dell'abbonamento cliccando su “Il mio profilo”, poi sull'icona a forma di rotellina grigia in alto, che ci porterà nella pagina “impostazioni”.

Una volta arrivati nella pagina delle impostazioni, clicchiamo su “Impostazioni di pagamento” e disattiviamo il rinnovo automatico.

Dopo torniamo indietro e clicchiamo su “Impostazioni dell'account”.

Da qui potremo scegliere se vogliamo eliminare definitivamente il nostro account su Meetville oppure se vogliamo solo “nascondere il profilo” in modo che non sia visibile agli altri utenti che usano la piattaforma (sempre ammesso che esistano utenti reali che usano la piattaforma)!

Conclusioni

Meetville almeno da una prima occhiata potrebbe sembrare un sito di incontri serio ma la mia recensione mi ha portato alla conclusione che la società Avanta Inc utilizzi pratiche di monetizzazione aggressive molto prossime alla truffa, tra le quali: poca chiarezza sui prezzi dell'abbonamento, falsi profili, chatbot, possibili false recensioni positive lasciate su siti esterni, addebiti automatici anche dopo la cancellazione del proprio profilo su Meetville.

Insomma se siete arrivati fino a questo punto dopo esservi letti tutta questa recensione su Meetville, penso che non vi servano ulteriori delucidazioni in merito a ciò che personalmente vi consiglierei di fare nel caso in cui foste, sfortunatamente, capitati su Meetville: SCAPPARE A GAMBE LEVATE!

Consiglio vivamente di lasciar perdere Meetville e provare i siti di incontri suggeriti da Tbwt che ho testato personalmente ed hanno ricevuto centinaia di commenti positivi REALI.

Trovate il link in basso al termine di questa recensione.

Il mio voto per Meetville è un 4 ma solo perchè lascio il beneficio del dubbio su diversi aspetti che non ho potuto verificare di persona!

