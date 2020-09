SexBadoo Funziona o è una Truffa? Recensione, opinioni e Alternative per Sesso Gratuito!

Era da un po' che non pubblicavo ma oggi mi sa proprio che scriverò una bella ed interessante recensione su Sexbadoo ovvero un sito che non esiste nemmeno più!

Bella la rima no?! Ed è certamente un argomento interessante.

Ma perchè scrivere una recensione su un sito di incontri sessuali che nemmeno esiste più?

Beh la risposta è alquanto semplice: “Sex badoo” è un nome che continua ad essere cercato sui motori di ricerca da numerose persone e che porta quindi parecchi utenti verso altrettante e distinte pagine web, tutte legate al mondo del dating online, creando confusione soprattutto tra coloro che cercano sesso occasionale.

Cosa è SexBadoo?

SexBadoo era una semplice “landing page” diventata famosa a causa di una mastodontica campagna pubblicitaria (fatta principalmente sui siti porno tipo Pornhub e Youporn o su siti adult abbastanza conosciuti come Adult Friend Finder) che ha portato tantissimi utenti verso un sito di incontri erotici truffaldino.

Lasciate che vi spieghi meglio.

Come potete facilmente intuire il nome Sex Badoo contiene due parole ovvero “Sex” e “Badoo”.

Se per la prima parola diciamo che non ci sono problemi… la seconda parola ovvero “Badoo” è una parola soggetta a trademark ed è quindi legalmente perseguibile utilizzarla in un dominio web per trarne un beneficio economico.

Tuttavia a quanto pare fu lanciata una campagna pubblicitaria adult che inviava gli utenti verso il sito Sexbadoo punto com e verso altre decine di pagine web con nomi simili.

Lo scopo era chiaramente quello di usare il logo e il marchio di Badoo (storico sito di dating) per convincere gli utenti ad iscriversi ad un sito di incontri che in realtà non aveva ASSOLUTAMENTE NULLA a che vedere con Badoo!

Non a caso anche il logo creato era praticamente identico da un punto di vista grafico a quello di Badoo.com con l'aggiunta della parola Sex!

Inizialmente il sito permetteva l'iscrizione ad un sito adult di incontri direttamente sul dominio in questione ma dopo, probabilmente a causa di una ben prevedibile ed imminente azione legale da parte di Badoo, i proprietari del dominio hanno deciso di reindirizzare gli utenti verso numerosi siti di incontri occasionali (esterni al dominio) e tutt'ora le cose stanno così.

Ma a cosa serve quindi SexBadoo?

Serve solo ed unicamente a far guadagnare i proprietari del dominio indirizzando l'utente verso siti di incontri esterni che nulla hanno a che vedere con il famoso sito di incontri Badoo.com!

SexBadoo è gratis?

No. Assolutamente! Praticamente tutti i siti di dating esterni a cui il dominio Sex Badoo reindirizza, sono siti a pagamento e molti di essi sono conclamate truffe che ho già avuto modo di recensire qui su Tbwt.com.

Siti come Miosessosegreto tanto per citarne uno!

Dove per ogni singolo messaggio che mandi paghi oltre un euro e quasi sicuramente dall'altra parte ci sono operatori pagati per chattare fingendosi donne. In pratica invece di avvenenti donzelle in cerca di incontri trasgressivi e sesso facile come immaginano gli utenti, questi ultimi chattando con operatori (spesso di sesso maschile) preparati per far spendere all'utente quanti più soldi possibile!

Quindi SexBadoo funziona o è una truffa?

Esattamente. Nel caso non fosse abbastanza chiaro lo ribadisco: Sexbadoo è assolutamente una truffa!

La unica cosa che è cambiata negli anni è che mentre prima truffavano gli utenti con un sito di incontri direttamente installato sul dominio… adesso reindirizzano gli utenti verso siti truffaldini esterni pieni di falsi profili ed operatori che li gestiscono spacciandosi per donne.

Molti utenti purtroppo vengono tratti in inganno proprio dal nome Badoo e lo scambiano per una sorta di “Badoo del sesso” (come spesso scrivevano anche nelle svariate campagne pubblicitarie messe in piedi) finendo col rimetterci parecchi soldino e di fatto venendo quindi truffati!

Questa è la mia sintetica recensione su SexBadoo è c'è veramente poco di aggiungere a riguardo!

Semplicemente statene alla larga ed evitate di farvi truffare anche perchè molti utenti purtroppo dopo aver effettuato il primo pagamento con la loro carta di credito, si sono trovati nell'impossibilità di disdire l'abbonamento e oltretutto con numerose transazioni non autorizzatte nei mesi successivi. Questo ne ha costretti diversi a disabilitare le carte ed a farsele sostituire!

Alternative a Sexbadoo per fare sesso rapidamente e gratis!

Non è certamente la prima volta che recensisco un sito di incontri truffaldino. Nel corso di quasi 10 anni ho recensito centinaia e centinaia di siti di dating proprio qui su Tbwt.com e molti di essi erano vere e proprie fregature.

Tuttavia in questo caso ho deciso di recensire un sito che di fatto nemmeno esiste, dato che come ho detto attualmente reindirizza gli utenti verso siti esterni… proprio perchè so che in tanti ci cascano. Purtroppo leggendo il nome Badoo tanti si fanno fregare e mi auguro che questa mia recensione possa salvare alcuni di voi.

Tuttavia voglio anche proporre alternative a SexBadoo che funzionano davvero: ovvero siti per scopare facilmente e senza spendere un centesimo.

Questo, in fin dei conti, è stata la causa principale che mi ha spinto nella mia attenta opera di ricerca e nelle numerose recensioni sui siti di incontri scritte in tutti questi anni.

Quindi andiamo al dunque.

Per chi fosse interessato a fare sesso senza spendere e sottoscrivere costosi abbonamenti a siti pieni di falsi profili e che non funzionano affatto… dico solo che al termine di questa recensione troverete un linkk per accedere la lista dei migliori siti per fare sesso che funzionano davvero!

Fra tutti i siti per incontri che ho recensito fino ad oggi questa lista rappresenta il top e sono tutti siti che oltre ad essere ancora non troppo sovraffollati, sono anche gratuiti e mi stanno dando risultati concreti anche in questo assurdo periodo di cambiamenti nel mondo del dating online legati al coronavirus!

Conclusioni

Sexbadoo è stato tempo fa un vero e proprio sito web di incontri hot (truffaldino). Attualmente il dominio sexbadoo.com reindirizza gli utenti verso numerosi siti di dating esterni che ho già recensito qui su Tbwt.com e che si sono rivelati anch'essi TUTTI siti di incontri traffaldini dove paghi fino a 1.5 euro per messaggio e ci sono operatori che usano falsi profili e si spacciano per donne. Purtroppo tanti utenti leggono la parola Badoo e si fanno infinocchiare con drammatiche conseguenze sul loro conto in banca ( pagamenti non autorizzati sulle carte di credito ed impossibilità di disdire abbonamenti). Pertanto ho deciso di scrivere questa recensione proprio per evitare che queste disavventure succedano ad altri.

Se sei alla ricerca di siti per fare sesso che funzionino realmente anche ai tempi del Covid-19 e che oltretutto sono realmente gratuiti.

Leggi la lista (costantemente aggiornata 2020) dei migliori siti GRATUITI di incontri per fare sesso consigliata da TBWT. Le centinaia di commenti lasciati dagli utenti mi ripagano di tutto il sacrificio che ho fatto per trovare quei siti e di quello che faccio ancora oggi per tenere la mia lista aggiornata e rimuovere i siti di dating sessuale che sono diventati a pagamento o che hanno smesso di funzionare! Quindi lascia perdere i siti truffa come SexBadoo e inizia a scopare davvero come fanno i veri professionisti del dating online!

