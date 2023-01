Tradimenti Italiani funziona o è una truffa? Recensione 2023 tra infedeltà e scappatelle

Ebbene si oggi scriverò una recensione su tradimentiitaliani.com ovvero uno di quei siti per adulti che, almeno sulla carta, promettono fuoco e fiamme ai traditori seriali, amanti di trasgressione e scappatelle.

Che cosa sono i siti di incontri extraconiugali?

Per chi non ne avesse mai provato uno possiamo dire che i siti di incontri extra coniugali come Tradimenti Italiani altro non sono che siti di incontri “particolari” specificatamente indirizzati a persone che sono già sentimentalmente impegnate (come ad esempio uomini o donne sposate), ma che vorrebbero vivere esperienze trasgressive, in genere di natura sessuale, al di fuori delle loro relazioni attuali.

Insomma, un sito di incontri extra coniugali di fatto è un sito di incontri ma nello specifico è un sito per tradimenti ossia un sito pensato per chi vorrebbe trovare un amante o una trombamica senza essere scoperto. Un esempio è il sito di incontri extraconiugali che ho recensito tempo fa.

Del resto è risaputo che le relazioni extraconiugali sono abbastanza rischiose e che qualora i tradimenti fossero scoperti le conseguenze potrebbero essere catastrofiche. Ecco perché un sito per incontri extraconiugali dovrebbe in qualche modo tutelare i propri utenti e la loro privacy permettendogli di realizzare incontri extraconiugali online e dal vivo senza farsi scoprire.

Anche perché fecero scalpore e rovinarono decine di famiglie casi come quelli di Adult Friend Finder che qualche anno addietro si fece hackerare i dati privati di migliaia di utenti fedifraghi che finirono in rete causando scompiglio e denunce a non finire!

Sostanzialmente se un uomo impegnato cerca donne sposate in cerca di avventure è importante che sia l'uomo che la donna possano tradire il proprio partner senza che l'infedeltà rovini loro la vita.

L'arte del tradimento non è certamente per tutti e non tutte le persone impegnate dovrebbero provarci ma del resto alcuni sondaggi dimostrano che sono poche le persone impegnate realmente fedeli e che la maggioranza ha tradito almeno una volta nella vita rendendo di fatto l'infedeltà quasi un fenomeno di costume oggigiorno.

Come funziona Tradimenti Italiani?

Stando a quanto leggiamo sulla homepage del sito farsi l'amante dovrebbe essere praticamente un gioco da ragazzi. Il processo di registrazione è infatti rapidissimo e dopo aver inserito la nostra email e la nostra data di nascita saremo, tutto ciò che dovremo fare per registrarci a tradimenti italiani sarà verificare il nostro account cliccando sul link di attivazione ricevuto via email.

Fatto ciò ci troveremo davanti a questa schermata.

Molto bella per carità ma di fatto non sarà possibile fare assolutamente nulla senza sottoscrivere l'abbonamento oro diventando utenti vip.

Persino il filtro per cercare utenti nella propria regione appare disabilitato e non è disponibile se prima non ci abboniamo. E nemmeno leggere i messaggi ricevuti sarà possibile e pertanto l'utente si troverà con le spalle al muro: può diventare abbonato oppure semplicemente andarsene e dimenticarsi dei suoi desideri di infedeltà online.

Del resto questo è ciò che accade se proviamo a leggere uno dei messaggi ricevuto immediatamente dopo esserci registrati al sito.

In buona sostanza senza pagare non si può fare praticamente nulla!

Quanto costa Tradimenti italiani?

Diamo un occhiata all'immagine in basso per renderci conto dei prezzi.

Come possiamo vedere ci sono 3 pacchetti del cosiddetto abbonamento oro e poi c'è un aggiunta per avere delle opzioni vip.

L'abbonamento ora parte da 24,95€ al mese fino a 13,95€ al mese se però ci abboniamo per 6 mesi.

Per aggiungere le opzioni vip che include la formula “Notti di sesso garantite” dovremo spendere altri 8,95€ al mese.

Cosa significa “Notti di sesso garantite”?

Il nome potrebbe farci pensare che qualora non riuscissimo ad ottenere notti di sesso bollente con vogliosissime donne sposate, Tradimenti Italiani ci rimborserà. Ma è davvero così?

Diamo una letta a quanto scrivono nelle Faq del sito.

In sostanza per ottenere questa specie di ridicola garanzia dovremo rispettare una serie di requisiti tra cui soprattutto mantenere l'abbonamento oro più vip attivo per almeno 3 mesi e inviare almeno 3 email a settimana facendo login sul sito almeno una volta a settimana.

Se rispettiamo tutti questi requesiti e nonostante tutto non riusciamo ad avere relazioni sessuali il team di supporto vi offrirà MOLTO GENEROSAMENTE direi, addirittura un mese gratis.

Ridiamo per non piangere va!

Tradimenti Italiani è una truffa o funziona davvero?

Diciamo che tutto lascia pensare fin da subito che tradimenti italiano non sia certamente un sito che funziona ma vediamo un po' quali sono i primi segnali.

Sulla homepage troviamo anche slogan abbastanza curiosi come “numero uno in Italia” e poi riferimenti al fatto che parlano di loro anche “Affari Italiani” Libero” Il gazzettino” ed altre testate giornalistiche importanti. Peccato però che non ci sia alcun riferimento specifico e questo fascia immediatamente nascere dei sospetti!

Come ho già detto senza pagare non potremo fare assolutamente nulla e quindi non è nemmeno possibile verificare se ci siano o meno profili falsi o bot.