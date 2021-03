Ourtime: incontri romantici per single over 50. Recensione 2021, Opinioni e Alternative!

Dopo oltre un mese lontano dal mondo degli incontri online, oggi mi sono deciso a scrivere una recensione su Ourtime.com!

Voglio precisare fin da subito che si tratta di un sito di incontri un po' diverso rispetto a quelli che recensisco di solito e adesso vi spiegherò perchè.

Come molti dei miei lettori abituali già sapranno, qui su TBWT.com nel corso degli ultimi 10 anni ho recensito centinaia di siti di ogni tipo ma in particolar modo le mie recensioni hanno riguardato siti di incontri occasionali.

Questo perchè il mio principale interesse, quando ho iniziato la mia avventura nel mondo degli incontri online, era quello di fare sesso e non certamente di trovare l'anima gemella e fare incontri romantici. Posso dire che col passare del tempo, nonostante il tempo passi inesorabile, sono rimasto su questa linea e preferisco gli incontri di sesso a quelli d'amore smielato e strappalacrime.

Cosa è OurTime?

Si tratta di un sito per incontrare l'anima gemella se avete superato i 50 anni.

Già, avete letto bene e in caso vi fosse sfuggito ve lo ripeto: “se avete superato i 50 anni”!

Con questo intendo dire che il fattore età su Our Time non è assolutamente un opzione. Ovvero se non siete almeno cinquantenni questo è il messaggio che vi apparirà quando proverete a registrarvi a OurTime.

Da notare come nel messaggio ci viene suggerito di iscriverci a Meetic per conoscere single. Su questo torneremo in seguito ma diciamo che, considerato questo perentorio limite di età, per continuare questa mia recensione su Our Time ho dovuto necessariamente mentire e spacciarmi per un ultra cinquantenne.

Come funziona Ourtime?

Il sito è per certi versi una specie di Meetic o Be2 ma per persone più anziane. Il concetto è sostanzialmente quello e ci sono anche diversi elementi in comune con altri siti di questo tipo.

Per esempio in fase di registrazione ci vengono poste diverse domande inerenti la nostra personalità, il nostro fisico, il nostro stile di vita, e sul tipo di donna che cerchiamo.

Molte di queste domande si trovano anche su Meetic e non è difficile notare svariati punti di somiglianza.

Va detto che nonostante in fase di registrazione ci vengano poste abbastanza domande, non stiamo parlando di un vero e proprio questionario di compatibilità come invece avviene su altri siti come Meetic Affinity o Okcupid e Academic Singles dove gli utenti sono messi in contatto in base alle risposte date al questionario di compatibilità che ha anche una certa rilevanza scientifica.

Dopo aver risposto alle varie domande ci verrà ovviamente richiesto di aggiungere una nostra foto:

La foto dovrà essere approvata e sarà soggetta ad un processo di verifica prima di apparire sul sito ma in base alla mia esperienza tale processo di verifica è molto veloce (circa 10 minuti) e non saremo costretti ad aspettare in quanto potremo fin da subito iniziare ad utilizzare il sito.

Ourtime è gratuito? Quanto costa l'abbonamento e cosa include?

Our Time come quasi tutti i siti di incontri romantici fatti bene, non è assolutamente gratuito.

L'unica funziona realmente gratuita è il cosiddetto Shuffle ovvero una specie di gioco degli incontri in cui dovremo dire se ci piace o non ci piace la donna che vediamo nella foto. Se un apprezzamento e corrisposto avremo una corrispondenza e potremo chattare con quella persona. Insomma nulla di già nuovo rispetto a quanto già visto su Tinder.

Per poter usare le funzioni principali del sito, ovvero quelle che ci permetteranno di entrare in contatto con potenziali donne interessate, dovremo metter mano al portafoglio e quindi sottoscrivere un abbonamento.

Ma vediamo un po' di che cifre stiamo parlando.

Come possiamo notare il costo per l'abbonamento mensile è di 29,99 euro ma ovviamente se ci abboniamo per 3 mesi oppure per 6 mesi il costo scende sensibilmente.

L'abbonamento trimestrale porterà il costo mensile a 19,99 euro mentre il semestrale lo farà scendere a soli 9,99 euro.

Quindi per 60 euro, da pagare in un unico pagamento, potremo registrarci per sei mesi a Ourtime.

I vantaggi dell'abbonamento su Ourtime sono:

possibilità di leggere i messaggi che riceviamo e di inviare messaggi illimitati (non pagando non potremo nemmeno leggere i messaggi ricevuti purtroppo)

navigazione del sito senza pubblicità

accesso alla zona “scopri a chi piaci” per sapere chi ha messo un like al nostro profilo

possibilità di accedere alla sezione attività e ricevere sconti speciali per partecipare ad eventi organizzati dal sito (questa sezione è attualmente sospesa a causa del covid-19).

Come possiamo notare il costo a OurTime (se sottoscriviamo l'abbonamento semestrale) si abbasa parecchio.. al punto da renderla quasi una proposta allettante.

Ma al di la dei costi, la domanda che mi pongo sempre quando scrivo una recensione sui siti di dating è sempre la stessa: ne vale davvero la pena?! Vediamo di scoprirlo!

L'abbonamento su Ourtime ci offre accesso completo alle funzioni del sito?

La risposta a questa domande è NO.

Ci sono due funzioni che non sono comprese nell'abbonamento e che, se ci interessano, dovremo pagare a parte.

Le funzioni a pagamento non incluse nell'abbonamento sono:

i booster

la modalità incognito.

I booster, per chi non li ha mai sentiti nominare, sono semplicemente un incremento temporaneo della nostra visibilità sul sito.

Quindi per un certo lasso di tempo riceveremo più visite sul nostro profilo e avremo più probabilità di essere contattati si vendono a pacchetti e partono da 1.99 euro per un singolo booster fino a 11.99 euro per il pacchetto da 10 euro (con un risparmio effettivo del 40% rispetto al prezzo pieno del singolo booster).

La modalità incognito invece altro non è che la possibilità di spiare profili senza essere visti e di non apparire nei risultati di ricerca nel caso, per questioni di privacy, preferiamo non dare troppo nell'occhio.

Il costo varia da 1.99 euro per il pass giornaliero oppure 9,99 euro per il pass mensile con un costo giornaliero di soli 0,33 euro.

Ci sono profili falsi e bot su Ourtime?

Durante il corso delle mie recensioni sui siti di incontri qui su Tbwt.com, questa è sempre stata una delle domande più frequenti ed importanti.

Ovviamente se un sito presente numerosi profili falsi e bot, le possibilità di incontrare donne reali ed interessanti si riducono drasticamente, senza contare che molto spesso mi è capitato di recensire dei veri e proprio siti truffa!

Questo è quello che mi sono trovato davanti dopo circa 24 ore dalla mia iscrizione a OurTime.

Come si evince dall'immagine ho ricevuto 84 visite al mio profilo, 9 like e solo 2 messaggi.

I numeri mi sembrano non esagerati e certamente possibili ma ovviamente per parlare di profili veri o meno dovrei essere in grado di visionare dettagliatamente i suddetti profili.

Purtroppo questo non posso farlo perchè sarei costretto ad abbonarmi.

Quello che posso dire è che il legame che c'è tra OurTime e Meetic (uno tra i più famosi siti di incontri a livello internazionale) per certi versi mi rassicura e mi porta a pensare che i profili iscritti al sito siano perlopiù reali.

Ourtime mi ha ricordato per certi versi DateMyAge e Parship che sono siti in precedenza recensiti qui su Tbwt.com.

I legami tra Meetic e Ourtime

In caso la questione non fosse chiara a tutti posto questa immagine per chiarire.

In buona sostanza Ourtime appartiene a Meetic SAS che attualmente fa parte del Match group ovvero la società che possiede meetic, meetic affinity, match.com e diversi altri siti di dating molto famosi e conosciuti.

Certamente questa è una notizia importante che testimonia la serietà di Ourtime.

Ourtime funziona o è una truffa?

Visto e considerato che ha una società molto seria e conosciuta alle spalle, è praticamente impossibile che Ourtime sia una truffa.

Si tratta di un sito serio se cercate incontri romantici e avete superato i 50 anni.

Se siete disposti a pagare per l'abbonamento e non vi aspettate di trovarci delle ragazzine diciamo che può essere un buon sito se si è alla ricerca di una relazione romantica duratura con una donna matura.

Registrazione veloce da Ourtime a Meetic Affinity

Qualora ci interessasse un sito dove non è presente la restrizione dell'età e allo stesso tempo vi sia un approccio molto più scientifico agli incontri con il fine di incontrare la nostra dolce metà, potremmo provare Meetic Affinity.

Su our date la registrazione a Meetic Affinity può essere fatta con un singolo click e senza dover scegliere un nuovo nickname ed una nuova password.

Ovviamente dopo dovremo avere la pazienza necessaria a compilare il lungo questionario su cui Meetic Affinity si basa, per poterlo usare.

Chiamate vocali al posto della sezione attività (attualmente sospesa)

Segnalo che su Ourtime a causa del Covid 19 è stata sospesa la sezione Attività in cui era possibile partecipare ad incontri dal vivo ed eventi organizzati dal sito (funzione che mi ha ricordato Hinge).

Per sopperire a questa situazione di emergenza, all'interno del sito è stata aggiunta la funzione di chiamate vocali.

E' una funziona inclusa nell'abbonamento e permette di fare chiamate vocali in diretta attraverso il sito un po' come faremmo telefondo a qualcuno, ma rimanendo all'interno della piattaforma.

Conclusioni

Ourtime è un sito di incontri romantici per gli uomini e le donne oltre i 50 anni che stanno cercando la loro anima gemella. Il sito è a pagamento e sebbene l'abbonamento non sia particolarmente costoso (se sottoscriviamo il semestrale), diciamo che con Facebook Dating recentemente sceso nella trincea degli incontri online, a costo zero, la competizione diventa sempre più difficile per i siti a pagamento.

Il sito appartiene a Match Group che gestisce numerosi altri siti di dating molto popolari e conosciuti come Meetic, Match.com, Meetic Affiniti e altri.

Si tratta di una società seria che punta a fornire un servizio reale e valido di incontri online.

In base alla mia esperienza ed anche considerando la reputazione dell'azienda mi sento di dire che i profili presenti su Ourtime siano perlopiù reali e che i bot, se ci sono, di certo non sono inseriti dai proprietari del sito.

Insomma si tratta di un buon sito a cui ci si può iscrivere solo se si cerca l'amore vero e si hanno più di 50 anni.

In tutti gli altri casi, ovvero se cercate belle ragazze giovani con cui divertirvi vi suggerisco di i siti consigliati da TBWT che hanno ricevuto centinaia di recensioni e sono del tutto gratuiti (trovate il link qui in basso sotto le stelline per votare questa recensione) e di lasciar perdere Ourtime!

