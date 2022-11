Fetlife: la recensione completa 2022-2023! Funziona o è truffa? Opinioni e pareri.

Conoscete Fetlife?

Era davvero un bel po' che non scrivevo una recensione su un sito di incontri per adulti, eppure oggi mi sono svegliato bene e quindi vi parlerò di www.fetlife.com!

Cosa è Fetlife?

Senza divagare troppo diciamo subito che il nome stesso è pensato per rendere l'idea, essendo composto da due parole ovvero: Fet Life!

“Fet” vuole essere un abbreviazione della parola “fetish”, che in inglese significa “feticismo“.

Per chi oltre a non conoscere l'inglese avesse anche problemi con l'italiano o magari fosse semplicemente all'oscuro di cosa significhi essere feticista, suggerisco questa pagina wikipedia sul feticismo.

In sintesi i feticisti sono attratti da pratiche sessuali particolari o da parti del corpo per cui provano quasi una forma di venerazione e che spesso rappresentano l'unica via per scatenare l'eccitazione sessuale.

I feticismi sessuali esistenti sono praticamente infiniti possiamo dire che ne nascono di nuovi ogni giorno.

Fetlife non è il classico sito di incontri per adulti quanto piuttosto una community per i feticisti operativa dal lontano 2008 e quindi con ben 14 anni di vita, che ha lo scopo di permettere alle persone che anno feticismi in comune di interagire e magari di organizzare incontri dal vivo in cui condividere le loro fantasie e renderle reali.

Come registrarsi a Fetlife (verifica sms)

La registrazione è facile è veloce ma ci sono alcune particolarità.

La prima cosa da dire è che in fase di registrazione ci verranno chiesti il nostro orientamento sessuale ed i nostri ruoli.

In sostanza dovremo indicare cosa ci piace dal punto di vista sessuale affinchè ci vengano poi proposti feticismi per noi rilevanti (ma non preoccupatevi perchè potremo sempre cambiare le nostre preferenze in seguito).

Se per esempio amiamo essere dominati dalle mistress oppure se siamo più sottomessi specificarlo in fase di registrazione ci permetterò di ricevere suggerimenti in merito a profili di kinkers (vengono chiamati così gli utenti di Fetlife) o gruppi fetish che potrebbero interessarci.

La seconda particolarità è la verifica del numero di cellulare sms.

In sostanza per poter far parte della community di Fetlife dovremo necessariamente inserire il nostro numero di telefono e confermare il nostro account inserendo il codice di verifica che riceveremo via sms.

Come molti di voi che leggono le mia recensioni qui su TBWT già sapranno, questa non è una pratica molto comune per i siti di incontri.

Il motivo è abbastanza semplice da intuire dato che questa è una richiesta che molti utenti potrebbero trovare eccessivamente invadente e che li potrebbe quini portare ad abbandonare il sito senza completare la registrazione.

Inutile nascondere che il problema della privacy esiste realmente, soprattuto su siti che trattano certi argomenti, perchè nessuno può garantirci al 100% che i nostri dati non vengano un giorno venduti o magari hackerati rischiando di essere usati contro di noi… come avvenni diversi anni fa sul not sito per scambisti e incontri adult chiamato AdultFriendFinder.

Ma perchè Fetlife chiede di verificare il proprio numero di telefono?

Questo viene giustificato al fini di tutelare la piattaforma evitando la creazioni di profili falsi o impedendo ad utenti che vogliano commettere atti illeciti o abusi di qualsiasi genere, di potersi nascondere dietro un facile anonimato.

E' ben risaputo infatti, che sulla grande maggioranza dei siti di incontri il fenomeno dei bot e dei profili falsi rappresenta un problema serio che rovina la reputazione del sito e l'esperienza degli utenti.

Nonostante il fatto che sarebbe abbastanza facile per un sito di incontri risolvere tale problema, introdurre misure obbligatorie di verifica degli account porta una diminuzione significativa nel numero degli iscritti.

Evidentemente quindi, la verifica del numero di telefono tramite sms da parte di Fet life ha lo scopo di risolvere tale problema preferendo la qualità dei profili iscritti piuttosto che la loro quantità.

Questo è possibile perchè parliamo di una community praticamente autogestite che non mira alla monetizzazione aggressiva tramite pubblicità come avviene sui più popolari siti di dating come Tinder, Badoo etc… dove i numeri hanno un importanza ben maggiore rispetto alla qualità degli account.

Come funziona Fetlife e cosa permette di fare?

Possiamo immaginare Fetlife come una sorta di Facebook per i feticisti.

In sostanza si tratta di un vero e proprio social network che favorisce l'aggregazione di persone con feticismi in comuni.

Per tale ragione potremo inviare richieste di amicizia e seguire gli utenti che ci interessano.

Al contempo potremo inoltre iscrivervi a migliaia di gruppi che trattano feticismi particolari o argomenti ad essi relativi.

Su quasi tutti questi gruppi sono condivise foto e video relative al feticismo o all'argomento specifico trattato e per questa ragione possiamo anche dire che Fet life è anche un vero e proprio sito per adulti con tantissimi contenuti hot.

Quanto costa l'abbonamento e cosa offre?

La domanda in questi casi sorge spontanea: Fetlife è gratis o si paga?!

Sebbene, come ho già scritto in precedenza, Fetlife non sia certamente una community che mette il profitto al centro della sua esistenza, essa è composta da milioni di utenti attivi accumulati negli anni e ci sono altresì centinaia di migliaia di video e foto hot condivise giornalmente.

Ovviamente mantenere attiva una community del genere può avere dei costi significativi e per tale ragione i creatori del portale ovvero la BitLove Inc & BitLove Ltd richiedono il pagamento di un abbonamento per poter usufruire di tutte le funzioni del sito.

Come possiamo vedere nell'immagine l'abbonamento mensile non è previsto e il piano di abbonamento minimo è il semestrale che costa 30$.