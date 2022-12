Fansly è meglio o peggio di Onlyfans? Recensione completa 2022-2023

🔥 Sei stufo delle solite fregature? 🔥

Fansly permette una maggiore libertà nel produrre contenuti . Temi relativi alla marijuana, all'allattamento o ad altri feticismi molto particolari, sono tollerati su Fansly ma non su Onlyfans

. Temi relativi alla marijuana, all'allattamento o ad altri feticismi molto particolari, sono tollerati su Fansly ma non su Onlyfans Fansly permette solo contenuti per adulti mentre Onlyfans vanta numerosi content creators che pubblicano contenuti SFW (safe for work) ovvero non adult come programmi di allenamento per tenersi in forma, ricette, strategie per investire etc etc

ovvero non adult come per tenersi in forma, ricette, strategie per investire etc etc Fansly permette di avere profili ibridi ovvero con alcuni contenuti Free (gratuiti) mentre altri a pagamento. Su Onlyfans invece il creatore di contenuti deve scegliere se vuole avere il profilo aperto e quindi con tutti i contenuti visibili a tutti, oppure richiedere un abbonamento

ovvero con alcuni contenuti Free (gratuiti) mentre altri a pagamento. Su Onlyfans invece il creatore di contenuti deve scegliere se vuole avere il profilo aperto e quindi con tutti i contenuti visibili a tutti, oppure richiedere un abbonamento Fansly oltre alla vendita di abbonamenti e contenuti PPV (pay per view) permette, tramite il sito stesso, anche la vendita di oggetti fisici , come mutande o vibratori usati negli spettacoli, direttamente tramite il sito. Su Onlyfans invece la vendita di oggetti fisici non è possibile e tali vendite devono essere accordate privatamente ed avvenire all'esterno della piattaforma.

, come mutande o vibratori usati negli spettacoli, direttamente tramite il sito. Su Onlyfans invece la vendita di oggetti fisici non è possibile e tali vendite devono essere accordate privatamente ed avvenire all'esterno della piattaforma. Entrambe le piattaforme richiedono il 20% dei profitti generati dalle vendite dei contenuti xxx mentre lasciano il restante 80% al creatore di contenuti (in passato Fansly richiedeva solo il 15% ma ha recentemente aumentato tale percentuale)

dalle vendite dei contenuti xxx mentre lasciano il restante 80% al creatore di contenuti (in passato Fansly richiedeva solo il 15% ma ha recentemente aumentato tale percentuale) Su Fansly i potenziali di guadagno sono più alti perchè permette di far pagare fino a 499.99$ per abbonamento mentre su Onlyfans il limite è di 49.99 $

per abbonamento mentre su $ Introdurre nuovi content creators su Onlyfans con il “referal link” ci farà guadagnare fino al 5% del profitto generato da quel creatore di contenuti durante i suoi primi 12 mesi di attività. Su Fansly invece dopo questo 5% annuale ci sarà anche dato un 1.5% a vita !

ci sarà anche dato un ! Se siamo creatori di contenuti su Onlyfans possiamo richiedere il pagamento tramite bonifico bancario al raggiungimento dei 20$ mentre su Fansly il minimo per richiedere il pagamento è di 100$. Fansly però permette anche di ritirare con Paxum, Skrill o in criptovalute se viviamo in Ucraina o Russia

al raggiungimento dei 20$ mentre su Fansly il minimo per richiedere il pagamento è di 100$. Fansly però permette anche di ritirare con se viviamo in Ucraina o Russia Fansly ha più creatori di contenuti rispetto ad Onlyfans (contrariamente a quanto si potrebbe pensare). Sono infatti 2 milioni contro 1.2 milioni su Onlyfans.

rispetto ad Onlyfans (contrariamente a quanto si potrebbe pensare). Sono infatti 2 milioni contro 1.2 milioni su Onlyfans. Onlyfans ha più utenti iscritti (fans) che usano la piattaforma. Sono infatti 170 milioni contro i 130 di Fansly

Fansly permette la ricerca per hashtag che è molto comoda per trovare i contenuti che ci interessano e che purtroppo manca su OF!

che è molto comoda per trovare i contenuti che ci interessano e che purtroppo manca su OF! Fansly permette di definire un filtro per i “contenuti sensibili” (e di definirne l'intensità) in modo da non fare figuracce al lavoro se per caso qualcuno accidentalmente dia una sbirciata al nostro monitor

(e di definirne l'intensità) in modo da non fare figuracce al lavoro se per caso qualcuno accidentalmente dia una sbirciata al nostro monitor Fansly NON dispone di una traduzione in italiano mentre Onlyfans si

Come scaricare video da Fansly

Molti degli utenti che usano la piattaforma si domandano se e come sia possibile scaricare video e foto da Fansly per conservarli sui propri pc.

Abbiamo parlato di alcuni di questi metodi giànel corso di altre recensioni che ho fatto qui su TBWT.com ma ne approfitto per rinfrescarvi la memoria!

Premettendo che Fansly (esattamente come Onlyfans) aggiunge automaticamente una filigrana in tutti i contenuti multimediali pubblicati dai content creators e ricordando il fatto che condividere online contenuti senza l'espressa autorizzazione della persona a cui appartengono i diritti, rappresente un reato grave… diciamo che ci sono varie opzioni.

Ecco alcune opzioni per scaricare gratis i contenuti di Fansly

Yt Saver : un software che ci permette di scaricare video non solo fa Fansly ma da tantissimi altri siti tra cui Facebook, Youtube etc. Questo software dispone di un browser integrato (simile a Chrome per intenderci), pertanto possiamo aprire qualsiasi sito usando tale browser e sotto tutti i video presenti ci apparirà un bottone per scaricarli sul nostro pc. il software e gratuito ma con delle limitazioni. La versione PRO è comunque molto economica. Parliamo di 19.90$ per un anno intero di utilizzo.

: un software che ci permette di scaricare video non solo fa Fansly ma da tantissimi altri siti tra cui Facebook, Youtube etc. Questo software dispone di un browser integrato (simile a Chrome per intenderci), pertanto possiamo aprire qualsiasi sito usando tale browser e sotto tutti i video presenti ci apparirà un bottone per scaricarli sul nostro pc. il software e gratuito ma con delle limitazioni. La versione PRO è comunque molto economica. Parliamo di 19.90$ per un anno intero di utilizzo. Fansly scraper che potete scaricare qui. E' gratuito e permette di scaricare interi profili in alta definizione con un semplice comando.

che potete scaricare qui. E' gratuito e permette di scaricare interi profili in alta definizione con un semplice comando. La estensione “ Fansly Downloader Extension ” è un ottima opzione gratuita. Purtroppo è stata recentemente rimossa dalla libreria di estensioni per Chrome e Firefox e potrebbe essere difficile trovarla.

” è un ottima opzione gratuita. Purtroppo è stata recentemente rimossa dalla libreria di estensioni per Chrome e Firefox e potrebbe essere difficile trovarla. Utilizzare la funzione “inspect element” nel browser di Chrome. Ma sconsiglio questo metodo se non siete degli abili smanettoni. E se lo siete sicuramente non avrete nemmeno bisogno di una spiegazione su come fare esattamente.

Alternative e Fansly

Oltre a Onlyfans abbiamo tanti siti che sostanzialmente svolgono la stessa funzione ma che non sono ancora molto conosciuti e frequentati dagli utenti. Possiamo menzionare, FriendsOnly e Fanvue, Fancentro ma anche lo storico Patreon (che però ha contenuti generalisti e non necessariamente adult) o l'oramai defunto AvnStars.

Ce ne sono tanti altri ma trovo inutile menzionarli dato che sono davvero poco usati al momento e possono aver senso solo se siamo dei creatori di contenuti e magari vogliamo provare a vendere su piattaforme con meno competizione e concorrenza.

Pareri ed opinioni su Fansly

I pareri che si trovano in rete e le opinioni scritte dalle persone che hanno usato la piattaforma sembrano perlopiù positivi anche se ci sono diversi utenti insoddisfatti. Questo possiamo facilmente verificarlo su Trustpilot per esempio.

Purtroppo considerata la natura del sito è abbastanza normale che qualcuno possa non essere contento. Ci sono utenti che scrivono recensioni negative perchè magari il video che hanno comprato non era ciò che si aspettavano, ed altri che affermano che qualcuno si è iscritto al sito usando le loro foto e senza la loro autorizzazione (furto di identità). Alcuni si lamentano per il supporto lento ed inefficiente nelle risposte etc etc.

Ma in linea di massima i content creators sembrano contenti e molti si sono spostati definitivamente da Onlyfans a Fansly!

Conclusione

Fansly è nato come una specie di clone di Onlyfans nel 2017 (ovvero un anno dopo rispetto ad Onlyfans) e si è affermato nel 2013 quando Onlyfans minacciava di rimuovere il porno, portando i creatori di contenuti a cercare delle alternative. Oggi molti creatori di contenuti usano Fansly piuttosto che Onlyfans o o magari usano Fansly come account di backup in caso Onlyfans facesse scherzi. Le parti si sono quindi invertiti ed il superamento è avvenuto. Oggi Fansly vanta più creatori di contenuti rispetto ad Onlyfans (anche se meno utenti iscritti) e di fatto offre molti vantaggi extra a chi vuole creare e vendere i propri contenuti per adulti.

Il mio voto per Fansly è un 7!