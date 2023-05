Oggi mi accingo a scrivere un recensione su FeetFinder.com ovvero un portale per feticisti di cui si inizia a sentir parlare sempre più spesso ultimamente e che permette la compravendita di foto e video di piedi.

Nel caso ti sorgesse il dubbio, ti voglio chiarire fin da subito che è assolutamente legale vendere foto di piedi e guadagnare direttamente da casa propria col minimo sforzo. Ovviamente non voglio scrivere nulla in merito all'aspetto etico di questo metodo di guadagno, dato che non è un tema inerente questa recensione, ma diciamo in sintesi che personalmente non ci vedo nulla di male.

Cerchiamo quindi di capire come funziona e se davvero è possibile guadagnare molti soldi usando questa nuova piattaforma adult pensata principalmente per i feticisti ossia gli amanti del fetish dei piedi.

Come funziona Feetfinder

Potresti avere una miniera d'oro dentro le scarpe o al calduccio tra le comode ciabatte e non averne la benchè minima idea. Per scoprirlo non dovrai fare altro che registrarti a FeetFinder, creare un account ed iniziare a pubblicare foto e video dei tuoi piedi per vedere quanto successo ottengono.

Vendere foto dei tuoi piedi è in realtà un processo abbastanza rapido che ti richiederà appena pochi minuti, ma che per alcuni content creators è diventata una importante fonte di reddito mensile.

Feetfinder non fa altro che offrirti una piattaforma in cui poter vendere o comprare foto dei piedi. C'è una vetrina in cui i piedi che stanno ottenendo maggior successo e quindi generando maggiori vendite, sono messi in evidenza, ma per il resto non sembra poi così diverso da un normale e-commerce che potrebbe vendere qualsiasi altro genere di servizi o prodotti.

Come registrarsi a FeetFinder

Per prima cosa mi tocca mio malgrado premettere che FeetFinder è disponibile solo in inglese, pertanto NON è disponibile in italiano. Quindi se proprio non capiamo un fico secco di inglese, potremo usare il traduttore automatico di Google (integrato nel browser Chrome) per farcelo tradurre in italiano, ma comunque sia la registrazione al sito ed il suo utilizzo sono piuttosto semplici ed intuitive.

Dopo aver raggiunto FeetFinder.com ci basterà cliccare sul bottone “Sign Up” e dovremo scegliere se vogliamo registrarci alla piattaforma per vendere foto dei piedi o per acquistarle. Ciò significa che se creiamo un account come venditori (creatori di contenuti) non potremo acquistare foto, mentre viceversa se ci registriamo come acquirenti non potremo vendere foto dei piedi.

Per poter vendere e comprare dovremo quindi necessariamente registrare 2 differenti account, in ogni caso se il tuo intento è quello di vendere ti suggerisco di creare prima un account come acquirente per dare un occhiata alle foto attualmente in vendita ed ai loro prezzi.

Per completare la registrazione dovremo:

Scegliere un username

Indicare il nostro indirizzo email

Scegliere una password

Indicare la nostra data di di nascita

Indicare un codice referral (se ne abbiamo uno)

Inviare copia frontale e retro di un nostro documento di identità ( questo step è richiesto solo se ci registriamo come creatori di contenuti ossia venditori ).

Dopodiché dovremo semplicemente completare il nostro profilo Feetfinder ed iniziare a scattare foto!

Quanto costa Feetfinder?

Se poco fa ti ho consigliato di registrarti prima come acquirente, anche nel caso in cui il tuo interesse fosse quello di vendere foto dei tuoi piedi, la ragione è facile da spiegare. Ti ho dato un tale consiglio semplicemente perché registrarsi come potenziali acquirenti è gratuito, mentre se ci vogliamo registrare per vendere foto dei nostri piedi dovremo pagare un abbonamento.

Diamo un occhiata all'immagine in basso:

Come possiamo leggere (ammesso mastichiamo un po' di inglese) tutti i nuovi venditori per poter iniziare a vendere foto dei loro piedi devono prima pagare un abbonamento di 4.99$ per un mese oppure di 14.99$ per un anno.

Nell'immagine si legge anche che tali fondi verranno destinati al miglioramento della piattaforma e a specifiche campagne pubblicitarie create appositamente per aumentare le vendite e bla bla bla.

Diciamo che personalmente non mi trovo affatto d'accordo con questa “politica aziendale” e dopo tanti anni in cui scrivo recensioni qui su TBWT.com questa è la prima volta che mi capita di vedere una cosa simile.

Perché trovo così insolita e controproducente questa strategia? Semplicemente perché ci sono tanti potenziali venditori di foto di piedi che non hanno alcuna voglia di pagare per scoprire se riusciranno mai a vendere tali foto. E' vero che alla fine 4.99$ al mese non sono molti ma applicando questa fee di entrata si vanno a tagliare fuori tanti potenziali venditori che potrebbero comunque portare contenuti e quindi introiti alla piattaforma.

Inoltre non dimentichiamoci che Feetfinder trattiene anche il 20% dei profitti generati dalle vendite e pertanto chiedere anche di pagare un abbonamento mi sembra francamente eccessivo oltre che innecessario.

Abbonamento Premium vs Basic

I prezzi dell'abbonamento che ho menzionato sopra si riferiscono all'abbonamento Basic, ma in realtà su FeetFinder è anche presente un abbonamento Premium. La sostanziale differenza tra l'abbonamento basic e quello premium sta nel fatto che con un abbonamento premium, le foto dei nostri piedi appariranno prima e messe più in evidenza rispetto a quelle inserite degli utenti Basic.

Vediamo quindi tutte le opzioni di abbonamento possibili: