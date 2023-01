Un nuovo fantastico sole è sorto oggi nella mia vita quindi parto subito con questa nuova recensione su Fdating.com!

Come ho sempre fatto nel corso degli ultimi 10 anni durante le mie recensioni sui siti di incontri e non solo qui su TBWT, cercherò di rispondere a tutte le domande che potrebbero interessare maggiormente chi conosce o usa questo sito per arrivare poi al domandone finale, ovvero quello che realmente fa la differenze ed influisce maggiormente sul voto finale che assegnerò al sito.

Mi riferisco ovviamente ai risultati che si possono effettivamente ottenere in termini di incontri dal vivo tramite il sito di incontri in questione e quindi al capire se funziona oppure no. Ma andiamo per gradi ed iniziamo questa recensione!

Cosa è Fdating.com?

Fdating è una piattaforma di incontri romantici ovvero uno di quei siti pensati per incontrare l'anima gemella o il cosiddetto parnter ideale. Tuttavia presenta una caratteristica molto importante che mi spinge ad inserirlo in una categoria differente ovvero quella del “russian dating“!

Sostanzialmente questo sito è frequentato quasi totalmente da donne dell'est provenienti principalmente da Russia ed Ucraina.

La maggior parte di queste donne ha tra i 35 ed i 45 anni e sono, almeno stando a quando scrivono nei loro profili, alla ricerca di un uomo da sposare e con cui fare figli e metter su famiglia!

Tuttavia mi sembra chiaro che molte abbiano secondi fini abbastanza palesi, tipo prendere il visto per poter vivere negli Usa o la cittadinanza in una nazione Europea, sposando l'allocco di turno!

Gli utenti uomini invece provengono da tutto il mondo ed hanno generalmente tra i 45 ed i 65 anni. Appaiono perlopiù interessati a trovare una bella donna dell'est con cui avere una relazione romantica e magari da ostentare un po' per vantarsi con gli amici.

Non mi esprimo sull'etica di tutto ciò. Semplicemente riporto i fatti e lascio tutte le possibili considerazioni a voi.

Come registrarsi su Fdating ed iniziare a inviare messaggi

La registrazione su Fdating si completa in maniera piuttosto semplice e veloce.

E' anche possibile la registrazione super veloce usando il tasto “sign in with google” (registrati con google).

Nella prima schermata ci verranno richiesti, il sesso, un username da scegliere, la nazione da cui ci colleghiamo, ed il nostro indirizzo email. Dovremo inoltre accettare i “Termini e condizioni” cliccando su una piccola checkbox di accettazione.

Questo è molto importante perchè come vi ho già ricordato più volte durante il corso delle mie recensioni qui su Tbwt.com, quando ci iscriviamo ad un sito di incontri, in pratica stiamo sottoscrivendo un contratto… e pertanto leggere i Termini e le Condizioni de tale contratto è molto ma molto importante. Ma di questo parleremo meglio in seguito ed approfondiremo il caso specifico di Fdating.

Dopo aver inserito queste informazioni raggiungeremo un altra pagina in cui sostanzialmente dovremo aggiungere numerosi altri dati per completare il nostro profilo. Si tratta di informazioni relative a come siamo fisicamente, la nostra città, istruzione, occupazione, età del partner che cerchiamo etc etc. Alla fine potremo inoltre inserire una descrizione su come siamo e su che tipo di partner cerchiamo.

Tra i diversi dati che possiamo inserire per completare il nostro profilo su Fdating ci sono solo 3 informazioni che sono obbligatorie ovvero:

il nostro stato civile

la nostra data di nascita

se abbiamo figli oppure no

Del resto non c'è da stupirsi che queste tre informazioni siano considerate obbligatorie visto che Fdating si propone come un sito per incontrare l'anima gemella (e quindi sostanzialmente come una specie di Nirvam o Lovepedia con un target femminile dell'est Europa)!

E' ovvio quindi che sapere se siamo sposati/impegnati o liberi, quando siamo nati e se abbiamo già figli… possa essere importante per le donne iscritte al sito che potrebbero visionare il nostro profilo.

Su Fdating è inoltre possibile velocizzare di molto il processo di registrazione utilizzando il bottone “Sign with Google” che sostanzialmente permetterà a Google di compilare alcuni campi per noi prendendoli direttamente dal nostro account Google.

Importante notare che i dati per loggarci al sito ci verranno inviati direttamente al nostro indirizzo email, quindi a differente di quanto avviene oggi sulla quasi totalità dei siti di incontri, non saremo noi a scegliere la nostra password e nemmeno l'username per loggarci dato che l'username che specificheremo apparirà sul sito e sarà associato al nostro profilo ma per loggarci ci verrà inviato un codice specifico che varrà come username!

Insomma sembra proprio di essere tornato indietro agli anni 2000 con tutta questa inutile confusione ma in seguito approfondiremo anche questo tema.

Voglio aggiungere che IN PASSATO per poter utilizzare ad utilizzare effettivamente il profilo dovevano verificare il nostro account collegandolo ad un numero di cellulare. In pratica Fdating ci inviavaun codice sms al nostro numero di cellulare e solo dopo aver inserito quel codice potevamo iniziare a chattare con le ragazze presenti sul sito. Peccato che recentemente questa funzione sia stata rimossa.

Codice di Verifica Sms vs profili falsi: funzione utile ma rimossa

Per poter iniziare a usare il nostro profilo Fdating fino a qualche anno fa dovevamo verificare il nostro account collegandolo ad un numero di cellulare. In pratica Fdating ci inviava un codice sms al nostro numero di cellulare e solo dopo aver inserito quel codice potevamo iniziare a chattare con le ragazze presenti sul sito.

Sebbene questo potesse risultare fastidioso ed innecessario a molti utenti, si trattava di un metodo estremamente valido per limitare il numero di falsi profili presenti sul sito in quanto rendeva molto difficile registrare account multipli.

Peccato che questa funzione sia stata rimossa e quindi oggi nel 2023 chiunque può creare account multipli su Fdating senza alcun tipo di limitazione. Inoltre Fdating non offre alcuna garanzia sulla autenticità dei profili.

L'approvazione della foto: quanto tempo ci vuole?

Sebbene Fdating non preveda un sistema per verificare l'autenticità delle foto pubblicate dagli utenti, queste devono rispettare il regolamento (per esempio non possono contenere nudità, violare marchi registrati o rappresentare contenuti violenti) e pertanto devono essere approvate manualmente. Sebbene in genere l'approvazione avvenga entro 3-5 ore è possibile che ci siano ritardi. Ricorda che la foto deve necessariamente mostrare chiaramente il tuo viso oppure puoi star certo che non verrà approvata.

Come Funziona Fdating

Le funzioni sono quelle che troviamo più o meno su tanti siti di dating moderni, ma appaiono decisamente implementate con poca attenzione ai dettagli al punto da sembrare obsolete. Il funzionamento appare simile è quello che trovavamo negli anni 2000 sui siti di incontri dell'epoca e che allora ci sembravano pure fighi ma a rivederli oggi ci metteremmo le mani nei capelli.

Diamo un occhiata all'immagine qui in basso.

Come possiamo notare il menu delle varie funzioni si presenta nella barra orizzontale in alto e le sezioni disponibili sono:

Home

I miei messaggi

Chi ha visto

Preferiti

Galleria

Ricerca

Modificare il profilo

Mie foto

Impostazioni

Filtri della posta

Modificare password

Cambiare l'email

Cancellare il profilo

Fdating ha un design vecchio ed è difficile da usare?

Elenchiamo alcuni punti significativi che ci possono far odiare questo sito.

Struttura del menu illogica e confusionaria

Già strutturare un menù con tutte queste voci sena inserire i sottomenu all'interno delle sezioni principali… è più che sufficiente per renderci conto di quanto obsoleto sia Fdating dato che non tiene minimamente in considerazione la cosiddetta “user experience” (esperienza dell'utente) e sembra realmente organizzato male.

Funzioni inserite in maniera confusionaria ed a volte ripetitiva

Per esempio all'inizio io ero convito che non fosse possibile filtrare i profili delle ragazze in base alla lingua parlata. Ero convinto di questo perchè ero andato nella sezione “Galleria” ed avevo trovato dei filtri per cercare ragazze.

Tra questi filtri mancava quello relativo alla lingua quindi davo per scontato che non si potesse fare. Dopo però vado nella sezione “Ricerca” e scopro che ci sono un infinità di altri filtri!

Ma che senso ha dividere i filtri e le funzioni di ricerca in questo modo assolutamente illogico?!

Forse nel 2009, anno in cui Fdating è stato creato, questi erano dettagli ma oggigiorno un sito che fosse lanciato sul mercato in queste condizioni davvero non avrebbe alcuna speranza di successo.

Vogliamo parlare poi del fatto che le traduzioni dell'interfaccia (ovvero sostanzialmente dei menu) sono auto-generate con Google Translate quando clicchiamo su una delle bandierine in alto corrispondenti alle vare nazioni?

Peccato che le pagine del sito non siano tradotte quindi che senso ha tradurre, e pure male, solo i menu di navigazione?!

Follie degli anni 2000. Non so che altro pensare.

Finestre di chat multiple su Fdating

Oggigiorno una cosa del genere è assurda anche solo da concepire però su Fdating per ogni ragazza con cui chattiamo si aprirà una distinta finestra di chat (dentro una finestra popup).

Quindi in breve tempo ci ritroveremo ad avere 100 finestre aperte e a non sapere più quale corrisponde a ciascuna ragazza. Oltretutto avere così tante finestre di chat aperte potrebbe rallentare i maniera significativa i computer meno potenti e pertanto la considero davvero una cosa assurda!

Semplicemente in quegli anni era normale e da allora quelli di Fdating non ci hanno mai pensato nemmeno lontanamente ad aggiornare il sito.

Impossibilità di usare il tasto invio per inviare messaggi

Sembra assurdo ma è proprio così. Per inviare un messaggio in chat non potremo scriverlo e premere il tasto “invio”. Dovremo necessariamente cliccare col mouse sul simbolo di invio. Sembra una piccola cosa ma è molto fastidiosa ed alle soglie del 2021 è davvero una cosa inconcepibile ed assurda!

Ma quanto costa Fdating? E' gratuito?

Fdating è un sito assalutamente gratuito che essendo anche orientato sugli incontri romantici mi ha ricordato proprio Lovepedia.

Non è previsto nessun tipo di abbonamento premium o vip pass, non vi sono funzioni speciali accessibili solo ad alcuni utenti.

E' totalmente gratis per tutti!

Ma allora la domanda che sorge spontanea è un altra: come ci guadagnano quelli che il sito l'hanno creato?

Utilizzano un modello di monetizzazione basato al 100% sulla pubblicità attraverso Google.

Infatti i banner di google appaiono in più punti durante la navigazione del sito e sono molto grandi ben visibili!

Evidentemente il sito riesce ad autosostenersi attraverso questa forma di pubblicità ed è abbandonato a se stesso, come del resto dimostra la totale assenza di aggiornamenti su un sito che era identico nel 2009 ovvero quando è nato.

Chi e quanti sono gli utenti di Fdating Italia?

Una delle cose che ho notato subito riguarda il widget nella barra laterale sinistra dello schermo.

Infatti proprio quel piccolo spazio dice molto su Fdating dato che fornisce un dettaglio estremamente utile che solitamente altri siti di incontri, volutamente nascondono.

Diamo un occhiata all'immagine in basso:

Questo screenshot è stato realizzato verso le ore 13 di un normalissimo Giovedì mattina. Ebbene traducendo le diciture dall'inglese capiamo subito che ci vengono comunicati il numero degli utenti online.

E nel momento in cui ho fatto questo screenshot c'erano 521 donne connesse al sito e 873 uomini. In termini di proporzioni numeriche tra uomini e donne non striamo messi malissimo ma avere solo 521 donne connesse da TUTTO il MONDO non è certamente un buon risultato.

Consideriamo inoltre che molte donne parlano solo russo o ucraino!

Altre parlano anche inglese ma le donne che parlano italiano sono pochissime. Diciamo quindi che se non si parla quantomeno l'inglese Fdating sarà totalmente inutile per noi.

Le donne iscritte al sito hanno in media dai 35 ai 55 anni e sono per la maggioranza donne dell'est. Non dimentichiamoci che Fdating è un sito di dating per incontrare donne Ucraine e Russe!

Ecco perchè parlare di Fdating Italia è piuttosto fuorviante dato che non esiste effettivamente una community italiana sul sito e anzi il sito non è nemmeno tradotto in italiano (a parte la traduzione automatica fatta da google translate se sgegliamo la bandierina dell'Italia)!

Termini e Condizioni di Fdating

In genere quando recensisco un sito di incontri qui su Tbwt.com ho preso l'ottima abitudine di controllare cosa dicono i termini e le condizioni del sito. Spesso basta questo per scoprire molte cosine interessanti o addirittura per smascherare delle autentiche truffe!

Nel caso di Fdating c'è ben poco da dire in tal senso visto che non ho trovato nulla di particolare su questa pagina.

Si precisa che il sito non è responsabile per truffe subite dagli utenti o per la presenza di profili falsi, ma tutto ciò è abbastanza prevedibile e normale. Per il resto nulla di interessante ne in senso positivo e ne in seno negativo e considerando che si tratta di un sito di incontri online completamente gratuito e che quindi tutte le funzionalità sono accessibili dal proprio account senza alcune upgrade, è anche abbastanza prevedibile che non ci siano sorprese particolari da rivelare.

La mia esperienza su Fdating: profili falsi e bot?

Dopo la registrazione e dopo aver verificato il mio numero di cellulare per attivare il profilo ho subito aggiunto una mia foto al profilo ed ho aspettato che venisse approvata. Ci sono voluti circa 30 minuti ed era già online. Inviare e ricevere messaggi è facile e gratuito ed è anche possibile filtrare i messaggi e utilizzare i filtri di ricerca per trovare il tipo di donna che ci attrae maggiormente sia da un punto di vista caratteriale che fisico. Per esempio possiamo filtrare i profili in base al colore dei capelli o al colore degli occhi.

Dopo circa una mezz'ora ho ricevuto un messaggio da una certa Mila che ha 43 anni e mi scrive da Belarus (Bielorussia).

Come potete vedere dalla foto, Mila mi ha scritto in italiano ed in seguito ha dimostrato di conoscere abbastanza bene l'italiano. Ci ho parlato per un po' e sembra interessata a conoscermi ma a me invece non interessa conoscere ragazze dell'est e se ci chattavo era solo per scrivere questa recensione su Fdating, pertanto ho mollato la presa dopo poco.

La notizia positiva qui è che non mi è sembrata assolutamente un bot.

Non sembra infatti un profilo falso e leggendo questa ragazza sostiene di essere interessata a metter su famiglia e che sta quindi cercando un uomo che voglia avere bambini.

Ripeto, mi ha dato l'impressione di essere un profilo autentico e non quello di un operatore di chat (magari sbaglio ma oramai ho un sesto senso in materia).