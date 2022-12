Deepswap.ai: recensione completa 2023. Come creare facilmente deepfakes online!

🔥 Sei stufo delle solite fregature? 🔥

Vuoi scoprire i Migliori Siti di Incontri Gratuiti suggeriti da TBWT? Clicca sul bottone in basso per scoprire la storica lista, costantemente aggiornata anche nel 2022.

Con quasi 400 commenti positivi REALI, raccolti negli ultimi 6 anni... sono i fatti a parlare!

I crediti servono sia per fare l'upload dei video (1 credito ogni 15 secondi di video) che per fare l'upload delle gif (1 credito a gif).

L'unica sostanziale differenza è che gli utenti premium possono fare infiniti face swaps sul video “uploadati”, senza spendere ulteriori crediti, mentre gli utenti NON-premium avranno solo due cambi di faccia gratuiti, mentre dovranno spendere ulteriori crediti per tutti i face swaps successivi.

Il pagamento è possibile con carta di credito o debito oppure con Paypal.

Un grande problema di privacy

Purtroppo questo è un problema piuttosto diffuso e potenzialmente presente ogni qual volta utilizziamo dei tool online che ci richiedono di uploadare foto, documenti o video personali.

In questo caso però tale problema assume sicuramente una rilevanza ulteriore.

Chi ci dice infatti che dopo aver generato un deepfake mettendo il viso della nostra vicina sul corpo di una nota pornostar, qualcuno non possa poi avere accesso a quel video e farlo circolare in rete?

Già perchè in fondo tali video rimangono sui server di Deepswap e nessuno può dire con certezza chi potenzialmente potrebbe accedervi.

Ciò significa che non necessariamente i creatori di Deepswap dovrebbero avere brutte intenzioni affinchè possa avvenire una catastrofe, dato che un bravo hacker potrebbe in ogni caso rubare quei contenuti anche senza il loro supporto… e ricattarci o peggio ancora farci finire in tribunale.

E se pensate che queste cose succedano solo nei film vi sbagliate di grosso. Qui su TBWT.com durante il corso delle mie recensioni ne ho viste praticamente di ogni.

Per esempio, se date una letta alla mia recensione su Adult Friend Finder (hackerato nel 2016) vi renderete conto di quanto tali problematiche siano assolutamente serie e da non sottovalutare!

Insomma, nel caso non fosse chiaro i rischi relativi alla privacy ci sono e non sono da sottovalutare.

Deepswap può generare buoni risultati?

Tenendo in conto il fatto che questa tecnologia è ancora relativamente giovane, posso comunque affermare che i contenuti generati da Deepswap sono sostanzialmente buoni.

L'app di ReFace produce risultati migliori a mio avviso ma per via del filtro anti porno integrato, non potremo usarlo per generare deepfakes hot,quindi se abbiamo in mente di creare questo genere di deepfakes per adulti, è meglio cercare alternative migliori.

Pareri ed opinioni su Deepswap

Per cercare pareri ed opinioni su Deepswap mi sono servito di due noti portali di recensioni ovvero Trustpilot e Producthunt.

Ci sono tantissime opinioni come questa in cui gli utenti si lamentano del fatto di non avere nessun modo per disabilitare il rinnovo automatico e del fatto che il supporto non risponde per giorni o settimane.

In sostanza sembrano poche le lamentele relative alla qualità dei deepfakes prodotti ma in tantissimi si lamentano del fatto di aver pagato più di quanto avrebbero voluto e di non aver autorizzato in maniera consapevole tali transazioni.

Siti simili e alternative a Deepswap

Di online tools e app che possono essere usate per creare deepfakes ce ne sono oramai diverse e la più popolare è sicuramente l'app di Reface, disponibile per dispositivi Android e iOS.

Purtroppo molte di queste app hanno dei filtri per evitare i contenuti porno.

Alcune valide alternative a Deepswap sono:

Wannafake ( permette una prova gratuita di 15 secondi ed i video possono avere durata illimitata. Inoltre si paga solo in crediti senza alcuna iscrizione richiesta… ma costa il doppio rispetto alle altre opzioni ovvero 1.18-1.50 $/min )

permette una prova gratuita di 15 secondi ed i video possono avere durata illimitata. Inoltre si paga solo in crediti senza alcuna iscrizione richiesta… ma costa il doppio rispetto alle altre opzioni ovvero 1.18-1.50 $/min Facehub (buona qualità a costi per minuto ragionevoli ovvero 0.30-0.50 $/min)

(buona qualità a costi per minuto ragionevoli ovvero 0.30-0.50 $/min) Surreal Vinci (la migliore qualità al momento ma meno user friendly. Costo 0.40-0.70 $/min)

Come disattivare il rinnovo automatico su Deepswap?

Purtroppo al momento l'unica opzione disponibile sembra quella di contattare il supporto e sperare che rispondano quanto prima, dato che non è presente alcuna funzione per farlo attraverso il sito.

Trovo questo molto grave e spero che chi gestisce questo servizio prenda provvedimenti e risolva il problema quanto prima.

Come chiudere l'account su Deepswap

Anche in questo caso mi spiace dire che l'unica opzione possibile è quella di contattare i supporto. E' davvero gravissimo a mio avviso, che questo non sia possibile attraverso il pannello utente, specialmente per un servizio di questo tipo dove la privacy e la sicurezza degli utenti dovrebbero essere messe al primo posto!

Conclusioni

DeepSwap è un servizio online recentemente molto pubblicizzato su numerosi siti adult come Pornhub, Youporn, xvideos etc, con una campagna pubblicitaria molto aggressiva che mi ha ricordato quella di Jerkmates qualche annetto fa!

DeepSwap ci permette di generare deepfakes molto facilmente ed in pochi click e devo dire che i risultati attenibili sono abbastanza buoni.

Purtroppo trovo estremamente fuorviante il fatto che non diano la possibilità di fare una prova gratuita e che se non si diventa premium di fatto non si più fare nulla.

La combinazione abbonamento premium e crediti mi sembra davvero pessima e volta a generare volontariamente confusione nell'utente finale… che alla fine si troverò costretto a spendere più di quel che inizialmente credeva.

Inoltre se consideriamo le preoccupazioni relative alla privacy, già descritte nel corso di questa recensione e le numerose opinioni negative che si trovano in rete (soprattutto da parte di utenti che lamentano addebiti non autorizzati sulle loro carte)… diciamo che non mi sento per il momento di consigliare questo servizio soprattutto considerando il fatto che già sono disponibili alternative migliori e più trasparenti.

Il mio voto per Deepswap è 5!